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23 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Прилучный с женой Брутян вместе появятся в сериале

Супруги снялись в продолжении комедии «Предпоследняя инстанция»
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Актриса Зепюр Брутян снялась в сериале с мужем Павлом Прилучным. Актриса появится во втором сезоне фэнтези-комедии о сотрудниках небесной канцелярии «Предпоследняя инстанция».

По сценарию новых серий прошел год после событий первого сезона. Управление по распределению душ (УПД), определяющее, куда попадет человек после смерти, — в рай или в ад, — возглавляет Максим (Прилучный). Отдел работает как часы, пока из-за происков Дьявола не наступает кризисная ситуация, вынуждающая вернуться к работе Валентину (Ирина Розанова).

Подробности о роли Зепюр Брутян не сообщаются. Известно, что в сериале появятся также Федор Добронравов, Дарья Мельникова, Равшана Куркова, Николай Фоменко, Игорь Миркурбанов, Сергей Епишев, Яна Кошкина и многие другие.

Режиссерское кресло проекта по-прежнему занимает Ольга Акатьева («Соври мне правду»).

Премьера второго сезона «Предпоследней инстанции» состоится 1 января 2023 года в онлайн-кинотеатре Okko.

6.6
Предпоследняя инстанция
2022/Россия12+фэнтезикомедия
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