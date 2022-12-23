Прилучный с женой Брутян вместе появятся в сериале

По сценарию новых серий прошел год после событий первого сезона. Управление по распределению душ (УПД), определяющее, куда попадет человек после смерти, — в рай или в ад, — возглавляет Максим (Прилучный). Отдел работает как часы, пока из-за происков Дьявола не наступает кризисная ситуация, вынуждающая вернуться к работе Валентину (Ирина Розанова).