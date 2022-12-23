Прилучный с женой Брутян вместе появятся в сериале

Актриса Зепюр Брутян снялась в сериале с мужем Павлом Прилучным. Актриса появится во втором сезоне фэнтези-комедии о сотрудниках небесной канцелярии «Предпоследняя инстанция».
По сценарию новых серий прошел год после событий первого сезона. Управление по распределению душ (УПД), определяющее, куда попадет человек после смерти, — в рай или в ад, — возглавляет Максим (Прилучный). Отдел работает как часы, пока из-за происков Дьявола не наступает кризисная ситуация, вынуждающая вернуться к работе Валентину (Ирина Розанова).
Подробности о роли Зепюр Брутян не сообщаются. Известно, что в сериале появятся также Федор Добронравов, Дарья Мельникова, Равшана Куркова, Николай Фоменко, Игорь Миркурбанов, Сергей Епишев, Яна Кошкина и многие другие.
Режиссерское кресло проекта по-прежнему занимает Ольга Акатьева («Соври мне правду»).
Премьера второго сезона «Предпоследней инстанции» состоится 1 января 2023 года в онлайн-кинотеатре Okko.