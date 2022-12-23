Сергей Безруков запустил челлендж в честь 20-летия «Бригады»

Актер Сергей Безруков создал челлендж, посвященный 20-летию с момента выхода сериала «Бригада». Об этом сообщает ТАСС.
Безруков запустил тренд в «VK Клипах». Актер предложил пользователям соцсети примерить на себя образ его героя Саши Белого. Победителей ждут призы от VK и персональное поздравление от актера. Выигравших выберет сам Безруков.
Для участия необходимо опубликовать ролик на платформе с хэштегом #Бригада2022. В видео можно использовать цитаты, музыкальное сопровождение и костюмы.
Напомним, ранее Безруков призвал не снимать продолжение «Бригады», чтобы не «испортить впечатление от 15 серий».
Премьера сериала «Бригада» о жизни друзей детства состоялась в 2002 году, в 2022-м Безруков и его коллега по проекту Екатерина Гусева поздравили поклонников криминальной саги с ее 20-летием. В 15-серийном шоу также были задействованы Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков, Андрей Панин.