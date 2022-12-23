Сергей Безруков запустил челлендж в честь 20-летия «Бригады»

Сергей Безруков в сериале «Бригада»

Актер Сергей Безруков создал челлендж, посвященный 20-летию с момента выхода сериала «Бригада». Об этом сообщает ТАСС.

Безруков запустил тренд в «VK Клипах». Актер предложил пользователям соцсети примерить на себя образ его героя Саши Белого. Победителей ждут призы от VK и персональное поздравление от актера. Выигравших выберет сам Безруков.

Для участия необходимо опубликовать ролик на платформе с хэштегом #Бригада2022. В видео можно использовать цитаты, музыкальное сопровождение и костюмы.