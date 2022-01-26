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26 января 2022, новость

Безруков и Гусева поздравили поклонников с 20-летием «Бригады»

Актеры записали совместное видео

Сергей Безруков опубликовал в инстаграме видеообращение к подписчикам, в котором позирует с коллегой по «Бригаде» Екатериной Гусевой. Он напомнил зрителям, что в этом году сериал отмечает 20-летний юбилей.

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Многосерийная криминальная драма «Бригада» вышла на экраны в 2002 году. Помимо Безрукова, роли в сериале исполняли Дмитрий ДюжевПавел МайковВладимир ВдовиченковАндрей Панин и другие. 

Полнометражным продолжением сериала стал фильм «Бригада. Наследник», повествующий о жизни сына Саши Белого. Главную роль в ленте исполнил Иван Макаревич.

Напомним, в 2020 году Сергей Безруков высказывался о возможности того, что будет снято продолжение «Бригады». «Мне интересно экспериментировать, играть что-то новое. Зачем еще раз нырять в прошлое?» — сказал тогда актер, вспомнив своих героев из «Участка», «Каникул строгого режима», «Есенина», «Мастера и Маргариты», ленты «Высоцкий. Спасибо, что живой».

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