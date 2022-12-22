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22 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры

Актеры появятся в главных ролях в комедии «Третий в постели»
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17
фотографий

Завершились съемки комедийного сериала «Третий в постели» режиссера «Аритмии» Бориса Хлебникова. Об этом сообщили в пресс-службе Kion.

В центре сюжета — супруги Люба и Рома, которые находится на грани развода. Дочь дарит им путевку в Турцию в надежде, что родители наладят отношения. Однако уже по пути в отель супруги ссорятся, а утром обнаруживают в постели труп.

Семейную пару сыграли Анна Михалкова и Александр Робак, также в проекте снялись Любовь Аксенова и Степан Девонин

Ранее актеры уже снимались вместе в многосерийной драме Хлебникова «Шторм».

Сериал будет состоять из шести эпизодов и выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion. Дата релиза пока неизвестна.

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