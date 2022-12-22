Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры

Завершились съемки комедийного сериала «Третий в постели» режиссера «Аритмии» Бориса Хлебникова. Об этом сообщили в пресс-службе Kion.
В центре сюжета — супруги Люба и Рома, которые находится на грани развода. Дочь дарит им путевку в Турцию в надежде, что родители наладят отношения. Однако уже по пути в отель супруги ссорятся, а утром обнаруживают в постели труп.
Семейную пару сыграли Анна Михалкова и Александр Робак, также в проекте снялись Любовь Аксенова и Степан Девонин.
Ранее актеры уже снимались вместе в многосерийной драме Хлебникова «Шторм».
Сериал будет состоять из шести эпизодов и выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion. Дата релиза пока неизвестна.