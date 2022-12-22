В России снимут адаптацию сериала «Постучись в мою дверь»

Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Компания «Медиаслово» в партнерстве АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko снимет российскую версию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Оригинальный проект — романтическая комедия об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару, — выходил с 2020 по 2021 год и стал настоящим телехитом: сериал «Постучись в мою дверь» транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».

Исполнители главных ролей Керем Бюрсин и Ханде Эрчел дополнительно подогревали интерес аудитории своим реальным, пусть и краткосрочным романом.

По словам генерального продюсера «Медиаслова» Данилы Шарапова, возможность снять адаптацию студия получила после длительных переговоров с правообладателями.

Как рассказал Шарапов, российская адаптация «будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва, но зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта»