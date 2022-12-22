Наверх
22 декабря 2022, новость

В России снимут адаптацию сериала «Постучись в мою дверь»

Создатели российской версии обещают сохранить «общее обаяние драматургии проекта»
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Компания «Медиаслово» в партнерстве АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko снимет российскую версию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Оригинальный проект — романтическая комедия об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару, — выходил с 2020 по 2021 год и стал настоящим телехитом: сериал «Постучись в мою дверь» транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов».

Исполнители главных ролей Керем Бюрсин и Ханде Эрчел дополнительно подогревали интерес аудитории своим реальным, пусть и краткосрочным романом.

По словам генерального продюсера «Медиаслова» Данилы Шарапова, возможность снять адаптацию студия получила после длительных переговоров с правообладателями.

Как рассказал Шарапов, российская адаптация «будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва, но зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта»

Подробности о старте съемок и актерском составе проекта будут объявлены позже.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Керем Бюрсин
Kerem Bürsin
Ханде Эрчел
Hande Erçel
Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика
Постучись в мою дверь
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить
Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября
Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Самые долгожданные продолжения сериалов до конца 2022 года
Netflix снимет сериал по мотивам романа «Сто лет одиночества»
Волкова, Табаков, Виторган снялись в сериале про 2000-е: первые кадры
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»
Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом сериале
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов первой половины октября
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Звезда «Друзей» получила роль в новом сериале
8 новых необычных сериалов сентября, которые вы могли пропустить
Netflix выпустит посвященный пожару в Нотр-Даме сериал
Асмус и Деревянко снимаются в новом сериале
Ридли Скотт станет продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099»
Пегова, Исакова, Башаров снялись в новом сериале для «Первого»
Асмус играет учительницу в новом сериале: первые кадры
Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры
Звезда «Кадетства» снимается в новой роли в сериале: первые фото
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Марина Александрова и Антон Васильев играют мужа и жену: первые фото
Что смотреть осенью: 15 самых ожидаемых сериалов сезона
Нельзя пропустить: самые любопытные сериалы второй половины августа
Нил Гейман запретил снимать полнометражного «Песочного человека» из-за сценария
Юэн МакГрегор сыграет главную роль в сериале «Джентльмен в Москве»
Иван Янковский играет волонтера: фото со съемок сериала
Приквел «Игры престолов» установил рекорд HBO по количеству зрителей
Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом Дракона»
Светлаков рассказал, что планирует «ловить русалок» на съемках нового сериала
Неузнаваемый Матвеев играет императора в сериале о Фандорине
Нельзя пропустить: 7 новых сериалов первой половины августа
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Сергей Жуков вернулся к роли продюсера в сериале: первые кадры
Асмус и Добронравов вместе снимаются в сериале: первые фото
Прилучный и Рудова снялись в провокационном сериале: первые фото
Козловский и Исакова в белых халатах: фото со съемок нового сериала
Нельзя пропустить: 7 главных новых сериалов за две недели
Кейт Уинслет появится в главной роли в новом проекте HBO
Маковецкий играет «скучающего пенсионера» в новом сериале
45-летняя Сара Мишель Геллар вернется на экраны
Названа самая популярная турецкая актриса
Валерий Тодоровский посвятил новый сериал Евгении Брик
Нельзя пропустить: 7 новых любопытных сериалов за две недели
Новые трейлеры
Фандорин. Азазель
Трейлер
Майор Гром: Трудное детство
Трейлер №2
Сто лет тому вперед
Тизер-трейлер
Лживая взрослая жизнь
Трейлер (итал., англ. суб.)
Отзвуки прошлого
Дублированный трейлер
Книжный клуб 2
Тизер-трейлер (англ.)
Вавилон
Трейлер №4 (англ.)
Вавилон
Трейлер №3 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь