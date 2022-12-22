Бекмамбетов продал создавшую «Ночной дозор» и «Елки» студию Bazelevs

Российский кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал студию Bazelevs генеральному продюсеру компании Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Рустамову.

Отмечается, что сделка носила коммерческий характер и была совершена на рыночных условиях. «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего, сборы от кинопроката "Елок 9" и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав», — сказала Рустамова.

По данным издания, сделка затронула только российское юридическое лицо Bazelevs — ООО «Базелевс» — за ним останутся права на русскоязычный контент. В настоящее время, согласно данным СПАРК, Рустамова является его бенефициаром, при этом у нее и Асадова в компании будут равные доли.

Уточняется, что Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел. В настоящее время Bazelevs сотрудничает с ним как с нанятым режиссером и сценаристом анимационного фильма «Ходжа Насреддин». Как пишет РБК, американский продакшен остается у кинорежиссера и продолжит работу в Лос-Анджелесе.