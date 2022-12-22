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22 декабря 2022, новость

Бекмамбетов продал создавшую «Ночной дозор» и «Елки» студию Bazelevs

Продюсер полностью вышел из российского бизнеса
Тимур Бекмамбетов | Источник: Rex / Fotodom.ru

Российский кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал студию Bazelevs генеральному продюсеру компании Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Рустамову.

Отмечается, что сделка носила коммерческий характер и была совершена на рыночных условиях. «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего, сборы от кинопроката "Елок 9" и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав», — сказала Рустамова.

По данным издания, сделка затронула только российское юридическое лицо Bazelevs — ООО «Базелевс» — за ним останутся права на русскоязычный контент. В настоящее время, согласно данным СПАРК, Рустамова является его бенефициаром, при этом у нее и Асадова в компании будут равные доли.

Уточняется, что Бекмамбетов из российского бизнеса полностью вышел. В настоящее время Bazelevs сотрудничает с ним как с нанятым режиссером и сценаристом анимационного фильма «Ходжа Насреддин». Как пишет РБК, американский продакшен остается у кинорежиссера и продолжит работу в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что в 2023 году либо одна из компаний, либо обе сменят названия и проведут ребрендинг. В ближайшее время с сайта Bazelevs также исчезнет дисклеймер «Студия Тимура Бекмамбетова».

Напомним, кинокомпания Bazelevs была основана Бекмамбетовым в 1994 году. Студией были сняты такие фильмы, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Особо опасен», «Черная молния», «Елки» и многие другие.

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