«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку

Кадр из мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника»

Киностудия «Союзмультфильм» хочет запустить в производство сериал про Чебурашку. Об этом рассказали представители компании в беседе с ТАСС.

Отмечается, что новый проект не будет относиться к фильму «Чебурашка», который выйдет в прокат 1 января 2023 года. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что на студии уже создали 3D-модели персонажей.

«Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги», — предположила Слащева.