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19 декабря 2022, новость

«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку

По словам директора студии, 3D-модели персонажей уже созданы
Кадр из мультфильма «Чебурашка. Секрет праздника»

Киностудия «Союзмультфильм» хочет запустить в производство сериал про Чебурашку. Об этом рассказали представители компании в беседе с ТАСС.

Отмечается, что новый проект не будет относиться к фильму «Чебурашка», который выйдет в прокат 1 января 2023 года. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что на студии уже создали 3D-модели персонажей.

«Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги», — предположила Слащева.

Напомним, съемки полнометражного семейного фильма «Чебурашка» о герое легендарных советских мультфильмовстартовавшие в Сочи в сентябре 2021 года,  завершились в июне 2022-го в Подмосковье.

Яковлева, Гармаш и Чебурашка на съемках нового фильма

Чебурашка в фильме станет настоящим мохнатым зверьком, который, по сюжету, живет в апельсиновой роще в далекой стране, но попадает в город у моря, где находит друзей. Друг Чебурашки Гена, будет «не совсем крокодилом», его сыграет Сергей Гармаш. Главного героя озвучила Ольга Кузьмина. Также роли в картине исполнили Елена ЯковлеваФедор ДобронравовОльга КузьминаПолина Максимова и другие артисты. Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко («Кухня в Париже», «Последний богатырь»).

Кроме того, в 2020 году «Союзмультфильм» выпустил новогоднюю короткометражку о приключениях Чебурашки и крокодила Гены «Чебурашка. Секрет праздника». Тогда героев озвучили певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник.

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