«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку

Киностудия «Союзмультфильм» хочет запустить в производство сериал про Чебурашку. Об этом рассказали представители компании в беседе с ТАСС.
Отмечается, что новый проект не будет относиться к фильму «Чебурашка», который выйдет в прокат 1 января 2023 года. Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что на студии уже создали 3D-модели персонажей.
«Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги», — предположила Слащева.
Напомним, съемки полнометражного семейного фильма «Чебурашка» о герое легендарных советских мультфильмов, стартовавшие в Сочи в сентябре 2021 года, завершились в июне 2022-го в Подмосковье.
Чебурашка в фильме станет настоящим мохнатым зверьком, который, по сюжету, живет в апельсиновой роще в далекой стране, но попадает в город у моря, где находит друзей. Друг Чебурашки Гена, будет «не совсем крокодилом», его сыграет Сергей Гармаш. Главного героя озвучила Ольга Кузьмина. Также роли в картине исполнили Елена Яковлева, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Полина Максимова и другие артисты. Режиссером проекта выступил Дмитрий Дьяченко («Кухня в Париже», «Последний богатырь»).
Кроме того, в 2020 году «Союзмультфильм» выпустил новогоднюю короткометражку о приключениях Чебурашки и крокодила Гены «Чебурашка. Секрет праздника». Тогда героев озвучили певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник.