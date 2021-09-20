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20 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры

Съемки семейной комедии о любимом многими поколениями зрителей персонаже стартовали в Сочи
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В Сочи начались съемки полнометражного фильма «Чебурашка», сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип». Семейную сказку будут снимать в живописных локациях: парке «Дендрарий», на морской набережной, в санатории «Орджоникидзе». Затем группа переместится в Кисловодск, Пятигорск и Москву.

Чебурашка в фильме станет настоящим мохнатым зверьком, которого оживят при помощи компьютерных технологий. По сюжету, знаменитый герой живет в апельсиновой роще в далекой стране, но попадает в город у моря, где находит друзей.

Друг Чебурашки Гена, по словам авторов, будет «не совсем крокодилом», его сыграет Сергей Гармаш, впервые увидевший советские мультфильмы о Чебурашке еще в школе. «Наш полнометражный Чебурашка остается практически тем же. Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино», — сказал актер, добавив, что остальных персонажей играют люди. 

8.2
Чебурашка и крокодил Гена
1969/СССР6+семейныймультсериалы
Моя оценка

Так, в фильме появятся Елена Яковлева, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Полина Максимова и другие артисты. Режиссерское место проекта занял Дмитрий Дьяченко («Кухня в Париже», «Последний богатырь»).

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Это история о поиске семьи, друзей, но скорее это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный.
Дмитрий Дьяченко

Производством картины занимаются студии Yellow, Black and White и Starts при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС.

Премьера «Чебурашки» состоится 1 января 2023 года.

Чебурашка впервые появился в книгах писателя Эдуарда Успенского, мультипликационный образ персонажа создал Леонид Шварцман. 

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