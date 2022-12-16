Режиссер объяснил провал последнего «Терминатора» возрастом Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор: Темные судьбы» (2019 год) | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Джеймс Кэмерон в разговоре с AV Club заявил, что провал фильма «Терминатор: Темные судьбы» в прокате обусловлен его чрезмерной лояльностью к актерскому таланту исполнителей главных ролей в прошлых частях франшизы Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон.

Он напомнил, что выступал продюсером картины. По словам Кэмерона, он не хотел выпускать продолжение без Шварценеггера и Хэмилтон, поэтому уговорил режиссера Тима Миллера взять их в проект. Кэмерон предположил, что неудача картины в прокате обусловлена тем, что молодым зрителям было неинтересно наблюдать за столь возрастными актерами.

«Проблема заключалась в том, что я отказывался запускать производство фильма без Арнольда Шварценеггера. Тим Миллер (режиссер — прим.) не хотел включать его в проект, но я сказал: “Слушай, мы с Арнольдом дружим уже 40 лет, и я не хочу, чтобы он на меня обиделся”», — вспомнил Кэмерон.