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16 декабря 2022, новость

Режиссер объяснил провал последнего «Терминатора» возрастом Шварценеггера

Джеймс Кэмерон признался, что он отказывался выпускать продолжение без исполнителей главных ролей в прошлых фильмах
Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор: Темные судьбы» (2019 год) | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Джеймс Кэмерон в разговоре с AV Club заявил, что провал фильма «Терминатор: Темные судьбы» в прокате обусловлен его чрезмерной лояльностью к актерскому таланту исполнителей главных ролей в прошлых частях франшизы Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон.

Он напомнил, что выступал продюсером картины. По словам Кэмерона, он не хотел выпускать продолжение без Шварценеггера и Хэмилтон, поэтому уговорил режиссера Тима Миллера взять их в проект. Кэмерон предположил, что неудача картины в прокате обусловлена тем, что молодым зрителям было неинтересно наблюдать за столь возрастными актерами.

«Проблема заключалась в том, что я отказывался запускать производство фильма без Арнольда Шварценеггера. Тим Миллер (режиссер — прим.) не хотел включать его в проект, но я сказал: “Слушай, мы с Арнольдом дружим уже 40 лет, и я не хочу, чтобы он на меня обиделся”», — вспомнил Кэмерон.

Актеры, много лет играющие одну и ту же роль: тогда и сейчас

Первый научно-фантастический фильм о прибывшем из будущего роботе-терминаторе вышел в 1984 году, его снял Джеймс Кэмерон. Затем последовали продолжения истории — «Терминатор 2: Судный день», «Терминатор 3: Восстание машин» и другие. В 2019 году франшиза была перезапущена, на экраны вышла лента «Терминатор: Темные судьбы», события которой развернулись сразу после сиквела первой картины серии.

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