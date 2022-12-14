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14 декабря 2022, новость

Скарлетт Йоханссон пожаловалась на амплуа красотки в кино

Актриса отметила, что даже ее Черная Вдова изначально была «плохо раскрыта»
Скарлетт Йоханссон | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Скарлетт Йоханссон пожаловалась на роль красотки, которую ей всегда приходилось играть в кино. Ее слова передает Variety.

Йоханссон призналась, что в начале своей карьеры она была готова к тому, чтобы появляться в кино в образе красотки. Спустя время артистка обнаружила, что все еще находится в этом амплуа, играя объект сексуального желания мужчин.

«Когда мне было 18-19 лет, я снялась в "Трудностях перевода" и "Девушке с жемчужной сережкой". Тогда я только раскрывала свою женственность, познавала свою привлекательность и сексуальность. Меня, можно сказать, готовили к образу красотки. И мне приходилось играть другую женщину, быть объектом вожделения. Я оказалась в тупике. Я не могла выбраться [из этого образа]», — рассказала актриса.

«Такие "красотки" горят ярко, но быстро сгорают. А после этого ничего нет, нет никаких предложений», — добавила кинозвезда. Йоханссон также отметила, что даже ее роль Черной Вдовы в «Железном человеке 2» изначально была «плохо раскрыта и чрезмерно сексуализирована».

Скарлетт Йоханссон сыграла свою первую роль в 14 лет в фильме Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей». Настоящий прорыв в ее карьере случился в 2000-х, после главных ролей у Софии Копполы в фильме «Трудности перевода» и у Вуди Аллена в «Матч Поинт». Актриса неоднократно признавалась одной из самых кассовых и высокооплачиваемых голливудских актрис.

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