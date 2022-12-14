Режиссер «Чудо-женщины» высказалась о приостановке работы над фильмом

Галь Гадот в образе Чудо-женщины

Американский режиссер Пэтти Дженкинс прокомментировала новости о приостановке работы над фильмом «Чудо-женщина 3» с Галь Гадот. Ее слова передает ScreenRant.

Дженкинс отметила, что не уходила из проекта. «Я никогда не покидала проект. Я всегда была открыта для обсуждения различных вопросов. В моем понимании, я ничего не могла сделать для продвижения [этого проекта]. Очевидно, что студия DC сейчас занята своими реформами, поэтому принимать какие-либо решения тяжело», — заявила кинематограф в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что в Warner Bros. приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3». Отмечалось, что режиссер картины Пэтти Дженкинс представила руководству DC вариант третьей «Чудо-женщины», однако на студии одобрять его не стали. Подобное решение объяснили тем, что концепт нового фильма не согласуется с грядущими планами новых руководителей DC Studios Джеймса Ганна и Питера Сафрана относительно вселенной DC. Уточняется, что компания отказалась продвигать этот проект в Warner Bros.