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13 декабря 2022, новостьСъемки

Нолан рассказал о съемках сцены испытания ядерного оружия в новом фильме

Режиссер признался, что «Оппенгеймер» стал одним из самых сложных проектов, над которыми ему когда-либо приходилось работать
Постер к фильму «Оппенгеймер» | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Кристофер Нолан признался, что сумел снять сцену испытания ядерного оружия для фильма «Оппенгеймер» без использования компьютерной графики, пишет GamesRadar.

«Я думаю, что воссоздание "Тринити" без использования компьютерной графики было огромной проблемой. Мой супервайзер по визуальным эффектам, Эндрю Джексон, долго искал, как мы можем воссоздать эту сцену, не прибегая к уловкам — и это было невероятно сложно», — подчеркнул Нолан.

Он уточнил, что «Оппенгеймер» является одним из самых сложных проектов, над которыми ему когда-либо приходилось работать. По словам режиссера, он, тем не менее, остался в восторге от того, что его команде и ему самому удалось создать.

Главные роли в фильме исполнили Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-мл., Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана, Рами Малек, Гари Олдман и другие актеры. Американская премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля 2023 года.

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