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9 декабря 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Безрукова, Лель, Водонаева: звезды на премьере «Непослушника 2»

В Москве состоялся светский показ продолжения комедии об очутившемся в монастыре блогере
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В московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Непослушник 2». Комедию представили исполнители ключевых ролей Виктор Хориняк, Маргарита Аброськина, Антон Ескин, Олег Каменщиков и режиссер картины Владимир Котт,.

Гостями премьеры и первыми зрителями фильма стали Гавриил Гордеев, Кузьма Сапрыкин, Алена Водонаева, Ирина Безрукова, Екатерина Кабак, Данила Якушев, Павел Ворожцов, Александр Котт, Катя Лель, Олег Гаас, Анна Невская, Жанна Эппле, Даниил Белых и многие другие.

«Непослушник 2» — продолжение комедии о блогере Диме, в погоне за хайпом зашедшем слишком далеко и вынужденном скрываться в провинциальном монастыре. В продолжении истории Дима придумывает гениальный план, как вернуть память отцу Анатолию, перенесшему инсульт и получившему амнезию: чтобы настоятель снова стал собой, нужно реконструировать главные моменты его жизни.

В широкий прокат фильм «Непослушник 2» выйдет 15 декабря.

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