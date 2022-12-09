Безрукова, Лель, Водонаева: звезды на премьере «Непослушника 2»

«Непослушник 2» — продолжение комедии о блогере Диме, в погоне за хайпом зашедшем слишком далеко и вынужденном скрываться в провинциальном монастыре. В продолжении истории Дима придумывает гениальный план, как вернуть память отцу Анатолию, перенесшему инсульт и получившему амнезию: чтобы настоятель снова стал собой, нужно реконструировать главные моменты его жизни.