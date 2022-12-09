Работу над фильмом «Чудо-женщина 3» приостановили

Чудо-женщина

Новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3». Об этом сообщает Variety.

Как рассказал источник издания, режиссер картины Пэтти Дженкинс представила руководству DC вариант третьей «Чудо-женщины», однако на студии одобрять его не стали. Подобное решение объяснили тем, что концепт нового фильма не согласуется с грядущими планами Ганна и Сафрана относительно вселенной DC. Уточняется, что студия отказалась продвигать этот проект в Warner Bros.

При этом в понедельник, 5 декабря, исполнительница главной роли в «Чудо-женщине» Галь Гадот опубликовала в соцсетях пост, посвященный ее героине. Актриса написала, что она благодарна за возможность сыграть такого невероятного, культового персонажа и что ей не терпится поделиться со своими поклонниками следующей главой этой истории.