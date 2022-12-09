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9 декабря 2022, новость

Российские кинотеатры не пришли к общему мнению по показу нового «Аватара»

Часть игроков рынка хочет начать показ фильма до новогодних праздников
Кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Как узнали «Известия», согласия между игроками рынка по поводу показа блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» нет.

Ряд крупных киносетей считает, что раз правообладатель фильма Disney ушел из России, то показывать фильм без его согласия нельзя.

В свою очередь большинство других киносетей убеждены, что нужно ждать окончания новогодних праздников, когда будут идти крупные российские релизы, прежде всего «Чебурашка», а потом уже выпускать «Аватар 2». Тем более что фильм длится три с половиной часа, а это значит, что вместо одного сеанса «Аватара» выгоднее ставить два сеанса российского фильма.

Однако часть кинотеатров все же хочет начать показ «Аватара» до новогодних праздников, и как можно скорее. Выход фильма в мировой прокат состоится 14–16 декабря, после чего российские игроки будут пытаться получить в свое распоряжение качественную копию блокбастера. Это может произойти день в день с мировой премьерой, но может растянуться на двухнедельный срок.

Точную дату никто назвать не может, но «Известиям» кинотеатры сообщили, что с нетерпением ждут релиз. По их информации, на следующей неделе, скорее всего, будет известно, когда именно им удастся получить фильм в свое распоряжение.

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