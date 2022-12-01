Билли Айлиш опровергла слухи об участии в популярном сериале

Билли Айлиш | Источник: Legion-Media.ru

Американская исполнительница Билли Айлиш в интервью изданию Vanity Fair опровергла слухи о своем участии в третьем сезоне сериала «Эйфория».

Информация о том, что певица снимется в проекте, стала распространяться среди поклонников шоу в социальных сетях. Айлиш заявила, что предложение о съемках в сериале ей не поступало.