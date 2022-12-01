Вин Дизель почтил память Пола Уокера в годовщину его смерти

Пол Уокер и Вин Дизель в фильме «Форсаж 6»

Американский актер Вин Дизель почтил память коллеги по франшизе «Форсаж» Пола Уокера в годовщину его смерти. Своими соболезнованиями он поделился в социальных сетях.

Дизель отметил, что прошло 9 лет с кончины Уокера. Он признался, что любит и скучает по нему.