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1 декабря 2022, новость

Вин Дизель почтил память Пола Уокера в годовщину его смерти

Актер признался в соцсетях, что скучает по коллеге
Пол Уокер и Вин Дизель в фильме «Форсаж 6»

Американский актер Вин Дизель почтил память коллеги по франшизе «Форсаж» Пола Уокера в годовщину его смерти. Своими соболезнованиями он поделился в социальных сетях.

Дизель отметил, что прошло 9 лет с кончины Уокера. Он признался, что любит и скучает по нему.

Уокер погиб в автомобильной аварии в Калифорнии 30 ноября 2013 года. Водитель не справился с управлением и врезался в столб, актер находился на пассажирском сиденье. Машина загорелась, а пострадавшие умерли на месте от травм и ожогов.

Уокер известен благодаря роли Брайана О'Коннора в серии фильмов «Форсаж». Он также снялся в таких проектах, как «Белый плен», «Беги без оглядки», «13-й район: Кирпичные особняки», «Добро пожаловать в рай!», «Это все она».

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