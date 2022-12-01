Звезда фильма «Один дома» рассказал об ожоге головы, полученном на съемках

Джо Пеши в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» | Источник: Legion-Media.ru

Звезда комедии «Один дома» Джо Пеши получил ожог головы во время съемок сцены с горящей шапкой. О полученной травме актер рассказал в интервью изданию People.

«В дополнение к ожидаемым шишкам, синякам и общей боли, которые ассоциируются с таким типом комедии, я получил серьезные ожоги на макушке во время сцены, где у Гарри горит шапка. Мне посчастливилось, что тяжелые трюки выполняли профессиональные каскадеры», — отметил Пеши.

Он появился только в первых двух фильмах серии — «Один дома» и «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и не принимал участие в четырех последующих сиквелах. На вопрос о том, планирует ли он когда-нибудь вернуться к роли Гарри, актер ответил, что будет «трудно воспроизвести» атмосферу оригинальных фильмов. «Сейчас другое время и взгляды. Приоритеты изменились за 30 лет», — заявил Пеши.