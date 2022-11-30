Нагиев представил фильм, где сыграл ослепшего отшельника

Дмитрий Нагиев

В Москве состоялась премьера фильма «На ощупь», где главную роль исполнил Дмитрий Нагиев. Актер появился на показе вместе с режиссером Антоном Муссом и продюсером Сариком Андреасяном и рассказал о непростых съемках в фильме.

Драма «На ощупь» рассказывает историю Виктора, одинокого человека, в глубине души желающего помириться с сыном, но из-за своих взглядов отгоняющего эти мысли и максимально дистанцирующегося. Виктор сбегает от противоречий в свой уединенный загородный дом и из-за несчастного случая на охоте лишается зрения. Теперь он вынужден выживать в одиночку, в полном опасностей лесу.

«Каждый раз говорю себе, что хочу легкой прогулки, но так не выходит, — признался Дмитрий Нагиев. — Подключаешься и из последних сил делаешь максимум для результата. Приходилось плавать в ледяной воде, самому падать с дерева, бороться с волком в глубокой яме и даже есть землю. И все это будучи “слепым”».

Кроме того, Нагиев встретился на съемочной площадке с медведем и волком. «Раньше не приходилось убегать от медведя. От разных вещей убегал, но вот от медведя и волка впервые. На дереве часами сидеть раньше тоже не приходилось. Как вы поняли, я, кажется, удивил самого себя. Надеюсь, что мои старания прошли не зря, и, надеюсь, экран передает всю сложность проделанной работы».

Нагиев играет слепого отшельника в лесу Смотрите фото со съемок

Все трюки Дмитрий Нагиев выполнил самостоятельно, без помощи дублеров и каскадеров. «Это пример настоящего актерского героизма!» — восхитился Сарик Андреасян.