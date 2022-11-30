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30 ноября 2022, новость

Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках «Монастыря»

Для звезды соцсетей и тревел-шоу «Орел и решка» роль стала дебютом в драме
Анастасия Ивлеева в сериале «Монастырь»

Блогерша Анастасия Ивлеева в беседе с изданием StarHit призналась, что у нее случилась паническая атака во время съемок сериала «Монастырь».

По сценарию героиня Ивлеевой разговаривала с миллиардером, который угрожал ей. Из-за слишком усердных попыток передать эмоции у звезды и случилась паническая атака. Как призналась блогерша, это помогло ей сыграть настоящий страх.

Для артистки «Монастырь» стал дебютом в кино. Она рассказала, что старалась пережить эмоции своего персонажа. «Еще на пробах мне нужно было сыграть сцену, в которой моя героиня плачет. Я сразу подумала, что у меня ничего не получится. Но в итоге все получилось буквально с первого дубля», — вспоминает она.

По сюжету, героиня Ивлеевой — обаятельная тусовщица Мария, которая однажды попадает в неприятную ситуацию с влиятельными людьми. Ей грозит тюрьма, все счета заблокированы. Она бежит обратно в Россию, но и здесь она не в безопасности. Девушка решает укрыться в стенах монастыря.

Премьера сериала «Монастырь» состоялась в ноябре. Режиссером проекта выступил Александр Молочников, помимо Ивлеевой, роли исполнили Филипп ЯнковскийМарк ЭйдельштейнМария МироноваДжаник ФайзиевСветлана Иванова и Наталья Кудряшова.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство культуры отказало сериалу в прокатном удостоверении. Основанием для отказа стал подпункт «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм — речь идет об оскорблении чувств верующих.

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