Ивлеева рассказала о панической атаке на съемках «Монастыря»

Анастасия Ивлеева в сериале «Монастырь»

Блогерша Анастасия Ивлеева в беседе с изданием StarHit призналась, что у нее случилась паническая атака во время съемок сериала «Монастырь».

По сценарию героиня Ивлеевой разговаривала с миллиардером, который угрожал ей. Из-за слишком усердных попыток передать эмоции у звезды и случилась паническая атака. Как призналась блогерша, это помогло ей сыграть настоящий страх.

Для артистки «Монастырь» стал дебютом в кино. Она рассказала, что старалась пережить эмоции своего персонажа. «Еще на пробах мне нужно было сыграть сцену, в которой моя героиня плачет. Я сразу подумала, что у меня ничего не получится. Но в итоге все получилось буквально с первого дубля», — вспоминает она.

По сюжету, героиня Ивлеевой — обаятельная тусовщица Мария, которая однажды попадает в неприятную ситуацию с влиятельными людьми. Ей грозит тюрьма, все счета заблокированы. Она бежит обратно в Россию, но и здесь она не в безопасности. Девушка решает укрыться в стенах монастыря.