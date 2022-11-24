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24 ноября 2022, новость

Минкульт отказал в прокате сериалу с Ивлеевой

В министерстве объяснили, что речь идет об оскорблении чувств верующих
Кадр из сериала «Монастырь»

Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Филиппом Янковским и Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Минкульте объяснили, что основанием для отказа стал подпункт «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм — речь идет об оскорблении чувств верующих. Касающиеся сериала материалы были переданы в Русскую православную церковь для экспертной оценки. В РПЦ заявили, что сценарий якобы дает искаженное представление о монашеской жизни и формирует неверное представление о русском православии.

По сюжету, героиня Ивлеевой — обаятельная тусовщица Мария, которая однажды попадает в неприятную ситуацию с влиятельными людьми. Ей грозит тюрьма, все счета заблокированы. Она бежит обратно в Россию, но и здесь она не в безопасности. Девушка решает укрыться в стенах монастыря.

Ранее Ивлеева, для которой работа стала дебютом в драматическом жанре, заявляла, что планирует и дальше развивать свою актерскую карьеру. «Мне безумно понравилась актерская деятельность. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — поделилась она.

Напомним, премьера сериала «Монастырь» состоялась в ноябре. Режиссером проекта выступил Александр Молочников, помимо Ивлеевой и Янковского, роли исполнили Марк ЭйдельштейнМария МироноваДжаник ФайзиевСветлана Иванова и Наталья Кудряшова.

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