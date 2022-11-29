Кейт Хадсон рассказала о съемке сцены поцелуя с Мэттью Макконахи

Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» | Источник: Legion-Media.ru

Артистка призналась, что снимать романтическую сцену с Макконахи было «не так уж и прикольно». «Каждый раз, когда я целовала Макконахи, что-то происходило. То [текли] сопли, то [дул] ветер», — вспомнила Хадсон. «Плавать и целоваться в океане не всегда приятно. Это бывает отвратительно. Мы словно топчемся по воде, пытаясь оставаться при этом на плаву», — уточнила актриса.

В 2020 году Макконахи также высказывался о сцене поцелуя с Хадсон в фильме «Золото дураков». «Сцена такая — ты находишься посреди океана, затем ты уходишь под воду, а затем выныриваешь, хватая ртом воздух. Ты рад, что ты выжил. Затем вы смотрите друг на друга, подплываете друг к другу и обнимаетесь. Вокруг — много соленой воды, соплей и всего остального, а потом вы делаете это [целуетесь] и думаете: "Так, я думаю, все получилось. Но достаточно ли хорошо?" И они [члены съемочной группы] такие: "Нет, давайте сделаем еще один дубль"».

Фильм «Как отделаться от парня за 10 дней» вышел в 2003 году и рассказал о журналистке, которой заказывают необычную статью. Для работы девушке нужно заставить незнакомца в себя влюбиться, а потом протестировать на нем «приемы», из-за которых тот вынужден будет от нее уйти. В это время рекламный агент заключает со своим шефом пари, что за десять дней сможет влюбить в себя девушку. Молодые авантюристы сталкиваются.