Макконахи рассказал, в продолжении какого ромкома готов сняться

Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней»

Мэттью Макконахи уже признавался журналистам, что не жалеет об уходе из жанра романтической комедии, принесшего ему в нулевых большой успех и популярность. В новом интервью программе Daily Pop канала E! актер отметил, однако, что есть один ромком, в сиквеле которого он был бы не против появиться:

Фильм «Как отделаться от парня за 10 дней» вышел в 2003 году и рассказал о журналистке, которой заказывают необычную статью. Для работы девушке нужно заставить незнакомца в себя влюбиться, а потом протестировать на нем «приемы», из-за которых тот вынужден будет от нее уйти. В это время рекламный агент заключает со своим шефом пари, что за десять дней сможет влюбить в себя девушку. Молодые авантюристы сталкиваются. Вместе с Макконахи в ленте снялась Кейт Хадсон.