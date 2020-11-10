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10 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Макконахи рассказал, в продолжении какого ромкома готов сняться

Актер долгое время был известен ролями именно в легких комедиях о любви
Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи в фильме «Как отделаться от парня за 10 дней»

Мэттью Макконахи уже признавался журналистам, что не жалеет об уходе из жанра романтической комедии, принесшего ему в нулевых большой успех и популярность. В новом интервью программе Daily Pop канала E! актер отметил, однако, что есть один ромком, в сиквеле которого он был бы не против появиться:

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«Как отделаться от парня за 10 дней» снят так, что вполне мог бы обзавестись сиквелом. Это была отличная история, настолько хорошая романтическая комедия, насколько это возможно. И люди до сих пор любят этот фильм.
Мэттью Макконахи

Фильм «Как отделаться от парня за 10 дней» вышел в 2003 году и рассказал о журналистке, которой заказывают необычную статью. Для работы девушке нужно заставить незнакомца в себя влюбиться, а потом протестировать на нем «приемы», из-за которых тот вынужден будет от нее уйти. В это время рекламный агент заключает со своим шефом пари, что за десять дней сможет влюбить в себя девушку. Молодые авантюристы сталкиваются. Вместе с Макконахи в ленте снялась Кейт Хадсон.

7.6
Как отделаться от парня за 10 дней
2003/США, Германия12+мелодрамакомедия
Моя оценка

На счету Макконахи — немало ролей в романтических комедиях, в частности, он появлялся в фильмах «Свадебный переполох», «Любовь и прочие неприятности» и других. К 2010 году актер, однако, переключился на более серьезные жанры. Позже он сыграл в драмах «Линкольн для адвоката», «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Золото», стал лауреатом премии «Оскар».

Ранее тему сиквелов популярных фильмов в интервью затронул коллега Макконахи, актер Хью Грант, который тоже много снимался в ромкомах. Он признался, что мог бы появиться в продолжении картины «Ноттинг Хилл», если бы ему позволили рассказать на экране историю о том, что в действительности случается с персонажами кино после так называемых хеппи-эндов.

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