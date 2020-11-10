Макконахи рассказал, в продолжении какого ромкома готов сняться

Мэттью Макконахи уже признавался журналистам, что не жалеет об уходе из жанра романтической комедии, принесшего ему в нулевых большой успех и популярность. В новом интервью программе Daily Pop канала E! актер отметил, однако, что есть один ромком, в сиквеле которого он был бы не против появиться:
«Как отделаться от парня за 10 дней» снят так, что вполне мог бы обзавестись сиквелом. Это была отличная история, настолько хорошая романтическая комедия, насколько это возможно. И люди до сих пор любят этот фильм.
Фильм «Как отделаться от парня за 10 дней» вышел в 2003 году и рассказал о журналистке, которой заказывают необычную статью. Для работы девушке нужно заставить незнакомца в себя влюбиться, а потом протестировать на нем «приемы», из-за которых тот вынужден будет от нее уйти. В это время рекламный агент заключает со своим шефом пари, что за десять дней сможет влюбить в себя девушку. Молодые авантюристы сталкиваются. Вместе с Макконахи в ленте снялась Кейт Хадсон.
На счету Макконахи — немало ролей в романтических комедиях, в частности, он появлялся в фильмах «Свадебный переполох», «Любовь и прочие неприятности» и других. К 2010 году актер, однако, переключился на более серьезные жанры. Позже он сыграл в драмах «Линкольн для адвоката», «Далласский клуб покупателей», «Интерстеллар», «Золото», стал лауреатом премии «Оскар».
Ранее тему сиквелов популярных фильмов в интервью затронул коллега Макконахи, актер Хью Грант, который тоже много снимался в ромкомах. Он признался, что мог бы появиться в продолжении картины «Ноттинг Хилл», если бы ему позволили рассказать на экране историю о том, что в действительности случается с персонажами кино после так называемых хеппи-эндов.