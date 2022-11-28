Тодоренко раскрыла закулисье популярного шоу на «Первом канале»

Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала о подготовке номеров для шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», в котором она выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. Закулисье программы она раскрыла в соцсетях.
Тодоренко отметила, что тренировки для проекта длятся четыре-пять часов в день. При этом на подготовку одного номера, по ее словам, обычно уходит три или четыре дня. «Бывало, ставили номер за семь дней, один раз было и за два дня», — добавила знаменитость.
Тодоренко также рассказала, что в первый раз ей было сложно кататься в шоу, однако поддержка зрителей в соцсетях вселяла в нее энтузиазм.
Ранее телеведущая назвала своих конкурентов на проекте.
Напомним, премьера нового сезона «Ледникового периода» состоялась на «Первом канале» 15 октября. Его участниками стали Валерия Ланская, Лиза Арзамасова, Марат Башаров, Егор Бероев и другие. Также в шоу выступали Евгения Медведева и Даня Милохин, однако в конце октября тиктокер заявил, что решил покинуть проект. Его место занял актер Федор Федотов.