Тодоренко раскрыла закулисье популярного шоу на «Первом канале»

Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала о подготовке номеров для шоу « Ледниковый период » на «Первом канале», в котором она выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. Закулисье программы она раскрыла в соцсетях.

Тодоренко отметила, что тренировки для проекта длятся четыре-пять часов в день. При этом на подготовку одного номера, по ее словам, обычно уходит три или четыре дня. «Бывало, ставили номер за семь дней, один раз было и за два дня», — добавила знаменитость.