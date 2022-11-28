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28 ноября 2022, новость

Тодоренко раскрыла закулисье популярного шоу на «Первом канале»

Телеведущая рассказала о пятичасовых тренировках для «Ледникового периода»
Регина Тодоренко и Александр Энберт в шоу «Ледниковый период»

Популярная телеведущая Регина Тодоренко рассказала о подготовке номеров для шоу «Ледниковый период» на «Первом канале», в котором она выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. Закулисье программы она раскрыла в соцсетях.

Тодоренко отметила, что тренировки для проекта длятся четыре-пять часов в день. При этом на подготовку одного номера, по ее словам, обычно уходит три или четыре дня. «Бывало, ставили номер за семь дней, один раз было и за два дня», — добавила знаменитость.

Тодоренко также рассказала, что в первый раз ей было сложно кататься в шоу, однако поддержка зрителей в соцсетях вселяла в нее энтузиазм.

Ранее телеведущая назвала своих конкурентов на проекте.

Напомним, премьера нового сезона «Ледникового периода» состоялась на «Первом канале» 15 октября. Его участниками стали Валерия ЛанскаяЛиза АрзамасоваМарат БашаровЕгор Бероев и другие. Также в шоу выступали Евгения Медведева и Даня Милохин, однако в конце октября тиктокер заявил, что решил покинуть проект. Его место занял актер Федор Федотов.

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