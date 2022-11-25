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25 ноября 2022, новость

Пресняков порадовался, что Подольская покинула «Ледниковый период»

Исполнитель заявил, что у его супруги был «очень сложный период»
Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Музыкант Владимир Пресняков в разговоре с порталом PROZvezd заявил, что его супруга Наталья Подольская «света белого не видела», так как вынуждена была вставать в шесть часов утра ради тренировок для шоу «Ледниковый период».

«У Наташи был очень сложный период. Она света белого не видела. Вставала в шесть утра и ехала на тренировки. Конечно, нам всем было непросто. Тема у меня спрашивал постоянно: "А когда мама придет?"» — признался Пресняков.

Он обрадовался, что супруга сможет восстановиться на море после изнурительных тренировок для спортивного шоу. Музыкант уточнил, что решил остаться в Москве, так как врачи временно запретили ему посещать страны с теплым климатом.

Премьера нового сезона «Ледникового периода», получившего название «Снова вместе», состоялась на «Первом канале» 15 октября. На лед вернулись участники прошлых сезонов: Валерия Ланская, Регина Тодоренко, Лиза Арзамасова, Марат Башаров и другие.

Наталья Подольская покинула проект в шестом выпуске. В октябре она получила травму на съемках «Ледникового периода», однако, несмотря на трудности, была намерена продолжать участвовать в конкурсе.

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