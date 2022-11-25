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25 ноября 2022, новость

Сборы кинотеатров в России за год упали на 42%

В 2023 году ожидается падение еще на 15%
Кинотеатр | Источник: Legion-Media.ru

На фоне отказа западных кинокомпаний предоставлять право на показ своих фильмов в России падение кассовых сборов в российских кинотеатрах может усилиться на 15% в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей отрасли.

Как уточнила президент киносети «Каро» Ольга Зинякова, доходы сети по сравнению с 2019 годом упали на 57%, а за последний год — на 42%. «В 2023 году абсолютная неизвестность. Более того, все прогнозы, которые сделаны в настоящий момент, говорят о том, что будет падение на 15% по сборам еще. Падение будет, потому что те фильмы, которые заявлены на господдержку, еще не произведены в достаточном количестве», — объяснила она на сессии «Кинопрокат 2023: миссия выполнима?» форума «Российская креативная неделя — Сибирь».

Председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, глава кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов также подтвердил, что 2023 может быть самым тяжелым для киноотрасли.

«Сейчас 6 и 19 декабря будут два питчинга. Там очень большое количество проектов, где-то близко к сотне, это дает надежду, что из них будет достаточное количество качественных и поддержанных. Но все это фильмы, на которые поддержка фонда [кино] распределялась летом и будет распределена в декабре, выйдут на экраны в 2024 году, а какие-то даже в 2025-м», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали предложение показывать в России иностранное кино без согласия правообладателя.

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