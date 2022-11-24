Джим Керри хотел, чтобы «Тупой и еще тупее 2» был фильмом ужасов

Джим Керри в фильме «Тупой и еще тупее» | Источник: Legion-Media.ru

Режиссеры Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт рассказали, что Джим Керри хотел создать фильм ужасов, вдохновленный комедией 1994 года «Тупой и еще тупее». Об этом пишет New York Post.

По словам Квана и Шайнерта, Керри подошел к дуэту после просмотра фильма «Паранормальное явление» и предложил свою идею. Актер объяснил, что часть фильма «Тупой и еще тупее» снималась в отеле Stanley в Колорадо, где Стэнли Кубрик снимал свой шедевр «Сияние». Он назвал это место «площадкой с привидениями».

Режиссеры рассказали, что одобрили идею Керри, однако студия не позволила превратить вторую часть комедии в фильм ужасов. «Тупой и еще тупее 2» вышел в 2014 году, спустя 20 лет после выхода первой комедии, «Тупой и еще тупее», снятой режиссерами братьями Фаррелли. Главных героев, не блещущих интеллектом Ллойда и Гарри, сыграли Джим Керри и Джефф Дэниелс.