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23 ноября 2022, новость

Ивлеева заявила о желании продолжить актерскую карьеру

Звезда призналась, что играть драматическую роль ей было сложнее, чем снимать влоги
Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева, снявшаяся в главной роли в сериале «Монастырь», призналась «Газете.Ru», что планирует и дальше развивать свою актерскую карьеру.

«Мне безумно понравилась актерская деятельность. Скажу так, я хочу и планирую дальше себя развивать в этом жанре. Какие будут роли и как это будет выглядеть — я не знаю. Но точно знаю, что хочу попробовать», — поделилась она.

Ивлеева также отметила, что играть драматическую роль ей было сложнее, чем показывать свою жизнь, снимая влоги: «Сложнее было играть драматического персонажа. Конечно, это абсолютно новая для меня деятельность. Что касается интернета — я знаю, что делать, знаю, как это работает: жанры, механики и ключи. А актерская игра для меня совершенно новое детище. И поскольку я играю не себя саму, а персонажа, другого человека, приходилось вживаться, нащупывать какие-то приемы, которые мне помогут воплотить замысел в жизнь».

По словам Ивлеевой, вжиться в образ своей героини для «Монастыря» ей помогал «огромный-огромный спектр разных механик»: «От воспоминания какой-то песни, которая меня трогает, до вскапывания каких-то жесточайших воспоминаний из детства».

Напомним, по сюжету, героиня Ивлеевой — обаятельная тусовщица Мария, которая живет за чужой счет. Однажды в Арабских Эмиратах она отправляется на вечеринку вместе с женой миллиардера, но что-то идет не так, и Марию начинают преследовать опасные люди. Ей грозит тюрьма, все счета заблокированы. Она бежит обратно в Россию, но и здесь она не в безопасности. И девушка решает укрыться в стенах монастыря.

Помимо Ивлеевой, в «Монастыре» снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова.

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