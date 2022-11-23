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23 ноября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Серебряков, Лютаева, Шпица посетили премьеру фильма про Пелевина

Звезды поддержали выход авторского расследования о жизни главного мистификатора российской литературы
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В Москве состоялась премьера документального фильма «Пелевин», приуроченная к 60-летию писателя Виктора Пелевина.

Авторский проект представили продюсеры Игорь Мишин, Ангелина Ашман и съемочная группа. Первыми зрителями стали Любовь Толкалина, Екатерина ШпицаАлексей Серебряков, Александр Цыпкин, Светлана Камынина, Полина Максимова, Даниил Воробьев, Анна Чурина, Аврора, Яна Гладких, Григорий Калинин, Татьяна Лютаева, Владимир Хотиненко и другие знаменитости.

В своем фильме режиссер Родион Чепель совершает попытку борьбы с мистификациями. Для этого он изучил архивы, ранние работы Виктора Пелевина, взял интервью у знавших его людей. В своем расследовании Чепель погружается в загадочные миры Виктора Пелевина, выясняет, в каких персонажей превратились люди из биографии писателя и по крупицам выстраивает хронологию удивительной жизни писателя.

«Пелевин — одна из фигур, мимо которой пройти нельзя. Кроме того, в этом году ему исполняется 60 лет, и это своеобразный подарок к его юбилею, — рассказывает режиссер. — Приблизиться к главному герою и описать жизнь, которую он так тщательно охраняет, — это и была главная задача и одновременно главная трудность в работе над фильмом».

Фильм-расследование «Пелевин» доступен в онлайн-кинотеатре Kion.

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