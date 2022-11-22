Лянка Грыу вспомнила, как плакала, упустив роль у Бекмамбетова

Лянка Грыу

Актриса Лянка Грыу рассказала в беседе с «АиФ», как не прошла кастинг в фильм Тимура Бекмамбетова.

Грыу призналась, что очень хотела принять участие в картине «Черная молния». Однако на роль подруги главного героя взяли Екатерину Вилкову. Актриса назвала коллегу «прекрасной и восхитительной», но отметила, что в тот период очень болезненно воспринимала отказы. «Я поплакала денечек и… пошла дальше», — поделилась артистка.

Грыу отметила, что в актерской карьере присутствует «здоровая конкуренция». «Помню, например, как со Светланой Ивановой мы вместе ходили на пробы еще совсем неизвестными девчонками. Сидели в коридорах "Мосфильма" и ждали своей очереди. Пробовались на одну роль и при этом замечательно дружили», — поделилась актриса.