Ходченкова, Снигирь, Галич: звезды посетили премьеру фильма

Фильм «Время года зима» рассказывает о непростых отношениях матери и дочери, в которой смешались многочисленные накопленные недопонимания. Но неожиданная болезнь мамы начинает возрождать давно потерянную связь между ними.

Обращаясь к первым зрителям и гостям премьеры, Светлана Устинова подчеркнула, что картина для нее очень важна — не только потому, что является полнометражным режиссерским дебютом, но и из-за личной истории, вложенной в фильм.