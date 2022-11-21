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21 ноября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

Ходченкова, Снигирь, Галич: звезды посетили премьеру фильма

Коллеги поддержали выход режиссерского дебюта Светланы Устиновой «Время года зима»
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27
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Фото предоставлены прокатчиком

В столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера режиссерского дебюта актрисы Светланы Устиновой — драмы «Время года зима».

Помимо исполнительниц главных ролей Юлии Снигирь, Евгении Добровольской и Екатерины Варнавы, показ посетили Александр ГудковСветлана Ходченкова, Анна Чиповская, Ида Галич, Алена Водонаева, Кузьма СапрыкинЕгор Корешков и Дарья Авратинская, Наталья Кудряшова, Яна Гладких, Мария Ахметзянова и другие знаменитости.

Фильм «Время года зима» рассказывает о непростых отношениях матери и дочери, в которой смешались многочисленные накопленные недопонимания. Но неожиданная болезнь мамы начинает возрождать давно потерянную связь между ними.

Обращаясь к первым зрителям и гостям премьеры, Светлана Устинова подчеркнула, что картина для нее очень важна — не только потому, что является полнометражным режиссерским дебютом, но и из-за личной истории, вложенной в фильм. 

В широкий прокат «Время года зима» выйдет 24 ноября.

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