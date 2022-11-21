Ходченкова, Снигирь, Галич: звезды посетили премьеру фильма

В столичном киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера режиссерского дебюта актрисы Светланы Устиновой — драмы «Время года зима».
Помимо исполнительниц главных ролей Юлии Снигирь, Евгении Добровольской и Екатерины Варнавы, показ посетили Александр Гудков, Светлана Ходченкова, Анна Чиповская, Ида Галич, Алена Водонаева, Кузьма Сапрыкин, Егор Корешков и Дарья Авратинская, Наталья Кудряшова, Яна Гладких, Мария Ахметзянова и другие знаменитости.
Фильм «Время года зима» рассказывает о непростых отношениях матери и дочери, в которой смешались многочисленные накопленные недопонимания. Но неожиданная болезнь мамы начинает возрождать давно потерянную связь между ними.
Обращаясь к первым зрителям и гостям премьеры, Светлана Устинова подчеркнула, что картина для нее очень важна — не только потому, что является полнометражным режиссерским дебютом, но и из-за личной истории, вложенной в фильм.
В широкий прокат «Время года зима» выйдет 24 ноября.