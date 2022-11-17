Наверх
17 ноября 2022, статьяЮбилеи

Эталонный мэтр: как Мартин Скорсезе превратил жанровое кино в высокое искусство

Одному из главных режиссеров Америки исполнилось 80 лет
Мартин Скорсезе | Источник: Legion-Media.ru

История культуры ХХ столетия — и массовой, и элитарной — это в большой степени история кинематографа. Эйзенштейн и Ланг, Хичкок и Бондарчук, Феллини и Бергман — одно перечисление имен только «первого ряда» займет, пожалуй, страницу с лишним убористого текста. И не последним в этом списке будет стоять имя Мартина Чарльза Скорсезе — американца, сделавшего себе имя на, пожалуй, лучшем гангстерском эпосе в обширных анналах жанра и доказавшего, что фильмы о преступном мире могут быть не просто кровавыми боевиками, но и настоящим искусством. Сегодня великому режиссеру Америки исполнилось 80, вспоминаем его жизнь и творчество.

Из Маленькой Италии

Мартин Чарльз Скорсезе родился в Нью-Йорке 17 ноября 1942 года в семье итальянских иммигрантов, в знаменитом районе Маленькая Италия на Манхэттене. Там царили суровые нравы. Перестрелки гангстеров были привычным делом, и хотя «славные парни» перед серьезными разборками по-свойски предупреждали соседей, чтобы те заблаговременно увели с улиц детей, уберечь их от кровавых сцен удавалось не всегда. В пять лет Скорсезе впервые увидел на улице человека с простреленной головой. Вечерами по улицам толпами шатались пьяные, задирая соседей и устраивая поножовщину на бутылочных «розочках». Дети, копируя старших, сколачивали собственные банды и нередко устраивали потасовки стенка на стенку.

Мартин Скорсезе с Робертом Де Ниро и Харви Кейтелем на съемках фильма «Злые улицы» | Источник: Legion-Media.ru

Болезненному Мартину, с детства страдавшему от тяжелой формы астмы, было бы сложно выжить в этом окружении. Но семья заботилась о нем как могла. Родители и старший брат практически ежедневно водили его в кино. Как признавался позднее режиссер, первые годы своей жизни он в основном провел в кинотеатре. Именно здесь зародилась его страсть к кинематографу. Он поглощал фильмы без разбора, равно восхищаясь грандиозными историческими полотнами «Земля Фараонов» и «Эль Сид» и камерными драмами «Черный тюльпан» и «Красные башмачки». Он восхищался итальянским неореализмом и французской новой волной, а среди наиболее повлиявших на него режиссеров называл Ингмара Бергмана, Федерико Феллини и Микеланджело Антониони.

Увлечение кинематографом решило его судьбу. После нескольких лет учебы в католической школе Кардинала Хейза, где его готовили к карьере священника (семья Скорсезе была очень религиозна), он сменил теологические труды на книги по истории кино и поступил в колледж наук и искусств Нью-Йоркского университета. И хотя это был не лучший из киноинститутов Америки, для Скорсезе он стал идеальной стартовой площадкой.

Харви Кейтель в фильме «Злые улицы» | Источник: Legion-Media.ru

Уже в первом своем послеуниверситетском полнометражном фильме «Кто стучится в дверь ко мне?» угадываются основные темы и стилистические особенности будущих звездных фильмов Скорсезе: Нью-Йорк, итальянцы в Америке, банды, гангстеры, мучительный разлад между католическим воспитанием и жестокими жизненными реалиями Маленькой Италии, изображенными со всем возможным натурализмом. Фильм о влюбленном гангстере, в роли которого снялся брутальный Харви Кейтель, и его страданиях из-за утраченной невинности возлюбленной получил приз Чикагского кинофестиваля, а один из известнейших американских кинокритиков Роджер Эберт назвал его «исторической вехой для американского кино». Скорсезе авансы оправдал сполна: через шесть лет, в 1973-м, он прогремел с картиной «Злые улицы», где впервые снялся его актер-талисман Роберт Де Ниро. А еще через три года на экраны вышел «Таксист».

7.7
Таксист
1976/США18+драматриллеркриминал
Моя оценка

История ветерана Вьетнама Трэвиса Бикла, решившего, подобно ветхозаветному пророку, уничтожить зло и безнравственность в окружающем его мире, принесла Скорсезе Золотую пальмовую ветвь Канн, четыре номинации на «Оскар», включая лучшую мужскую роль, и 18 других кинонаград. Так выходец из итальянского гетто официально вошел в пантеон голливудских классиков.

Классик жанра

Лайза Миннелли и Роберт Де Ниро в фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк» | Источник: Legion-Media.ru

После безусловного успеха «Таксиста» Скорсезе взялся за свою первую крупнобюджетную картину — музыкальный фильм «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Но этот многообещающий проект чуть было не подвел черту под кинокарьерой Скорсезе. Хотя заглавная песня в исполнении Лайзы Миннелли стала хитом и даже удостоилась войти в репертуар Фрэнка Синатры, сама картина провалилась в прокате и была холодно встречена критиками, отметившими, что «студийная атмосфера фильма кажется тяжеловесной» в сравнении с более ранними реалистичными работами режиссера. К разочарованиям добавился неудачный роман Скорсезе с Миннелли, закончившийся тяжелым разрывом.

Череда профессиональных и личных неудач ввергла режиссера в депрессию, которую он пытался заглушить алкоголем и наркотиками, в результате попав в больницу с внутренним кровотечением. Врачи не скрывали, что его жизнь в опасности. Спас режиссера Роберт Де Ниро, регулярно навещавший его в больнице и уговаривавший бросить пагубные пристрастия, чтобы сделать еще одну совместную работу по книге воспоминаний боксера Джейка ЛаМотты по прозвищу Бешеный бык. Поначалу Скорсезе идея совсем не понравилась: спортивные фильмы его не привлекали. Но потом он все же согласился на предложение своего любимого актера. Результат превзошел все ожидания.

Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе на съемках фильма «Бешеный бык» | Источник: Legion-Media.ru

«Бешеный бык» получил восемь номинации на «Оскар», включая «Лучший фильм», «Лучший актер» и «Лучший режиссер». В итоге картина получила две статуэтки — наград удостоились Роберт Де Ниро и бессменный монтажер Скорсезе Тельма Шунмейкер за лучший монтаж. Позднее влиятельный британский киножурнал Sight & Sound признал фильм лучшей картиной 1980-х.

«Бешеный бык» стал, пожалуй, высшим воплощением фирменного киноязыка Мартина Скорсезе. После гламурного мюзикла «Нью-Йорк, Нью-Йорк» он вновь вернулся к своей центральной теме, где брутальные мужчины делают свою работу, какой бы она ни была, время от времени задавая неудобные вопросы жизни, себе и Богу.

7.6
Бешеный бык
1980/США16+драмабиографияспорт
Моя оценка

Здесь зло и насилие обладают необъяснимой притягательностью, а экспрессия происходящего на экране подчеркивается классическими визуальными приемами, которые Скорсезе подсмотрел у мастеров французской новой волны и итальянского неореализма: статичные планы, замедленные съемки, рваный монтаж и закадровые комментарии, которые когда-то необычайно впечатлили режиссера в фильме Франсуа Трюффо «Жюль и Джим». При этом визуальный ряд фильмов Скорсезе никак не выглядит вторичным по сравнению с европейскими мэтрами: их приемы он творчески совмещает с фирменной голливудской стилистикой, придавая традиционной гангстерской саге новое измерение.

Разговор с Богом

Самым скандальным фильмом Скорсезе за всю его долгую кинокарьеру, безусловно, стало «Последнее искушение Христа». К съемкам фильма по одноименному роману Никоса Казандзакиса Скорсезе попытался подступиться еще в 1983-м, однако после ряда угроз со стороны религиозных радикалов киностудия Paramount Pictures отказалась от проекта. Тем не менее картина была снята четыре года спустя. Продюсер Майкл Овитц и киностудия Universal поддержали проект при условии, что следующую свою картину режиссер будет снимать с ними и это будет сугубо коммерческий фильм.

Мартин Скорсезе на площадке фильма «Последнее искушение Христа» | Источник: Legion-Media.ru

Обещание режиссер сдержал: пока в мире спорили о фильме о человеческой природе Христа, Скорсезе снимал «Мыс страха», заработавший в прокате более 180 миллионов долларов. Впоследствии режиссер выпустил еще две картины религиозного цикла: «Кундун» о жизни и трудах Далай-ламы XIV и «Молчание» — историю о путешествии двух священников-иезуитов по Японии XVII века в разгар гонений на христианство. И хотя «Кундун» практически провалился в прокате из-за отсутствия звездных актеров, да и «Молчание» ждал весьма скромный успех, режиссера это ничуть не смутило.

В своем статусе мэтра он может себе позволить делать картины о том, что волнует лично его, а тема религии для него близка и интересна, несмотря на отход от католичества в 1972 году после первого из своих четырех разводов. «Я отпавший католик. Но я католик, и у меня нет другого выхода», — признавался он в интервью одному из католических изданий. Поэтому неудивительно, что темы взаимоотношения человека с Богом, греха и искупления занимают важное место и в поздних картинах мэтра — таких, как «Банды Нью-Йорка», снятые Скорсезе в юбилейный, 35-й год его кинокарьеры.

Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе на съемках фильма «Банды Нью-Йорка» | Источник: Legion-Media.ru

Именно в «Бандах Нью-Йорка» впервые появился новый «талисман» Скорсезе — Леонардо ДиКаприо, который очень скоро стал таким же знаковым актером мэтра, каким ранее был Роберт Де Ниро.

«Банды Нью-Йорка» для обоих стали ступенькой к выходу из творческого кризиса. Перед этим Скорсезе снял не слишком удачный фильм «Воскрешая мертвецов», а ДиКаприо несколько лет не появлялся на экранах после коммерчески провального «Пляжа». Фильм Скорсезе вновь вынес обоих в первые строчки голливудской табели о рангах, к тому же помог ДиКаприо избавиться от ярлыка «золотого мальчика», казалось, намертво приставшего к нему после «Титаника».

Последующими совместными работами стали «Авиатор» и «Отступники», за которых Мартин Скорсезе наконец получил долгожданный режиссерский «Оскар». Всего же у режиссера насчитывается девять номинаций на престижную кинонаграду.

От «Таксиста» до «Отступников»: 15 лучших фильмов Мартина Скорсезе

Последней на сегодня номинацией мэтра на статуэтку Американской киноакадемии стал «Ирландец» — фильм 2019 года, в котором у Скорсезе вновь снялся Роберт Де Ниро. После того как киноакадемики обошли «Ирландца» призами, Скорсезе обмолвился, что эта работа в кино, возможно, будет для него последней.

Но все же живому классику еще есть что сказать зрителю: на 2023 год намечена премьера его очередной картины — криминальной драмы «Убийцы цветочной луны» по нашумевшей книге-расследованию Дэвида Гранна. Уже известно, что в фильме снимаются сразу два главных актера Скорсезе — Роберт Де Ниро и Леонардо ДиКаприо.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Злые улицы
Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к Арнольду Шварценеггеру
Ирландец
1 р.
Банды Нью-Йорка
Павлу Прилучному — 35: роли, за которые его любят
1 р.
Мыс страха
Кто стучится в дверь ко мне?
Джулии Робертс — 55: за что мы любим актрису
1 р.
Воскрешая мертвецов
1 р.
Бешеный бык
Где сейчас герои боевиков 1990-х: Ван Дамм, Лундгрен, Сигал и другие
1 р.
Авиатор
Убийцы цветочной луны
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Кундун
Таксист
Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»
Мартин Скорсезе
Martin Scorsese
Молчание
Киану Ривз покинул сериал Скорсезе и ДиКаприо через пару месяцев
1 р.
Последнее искушение Христа
Отступники
Отмечающая 97-летие Вера Васильева назвала любимую роль
Гвинет Пэлтроу — 50: галерея лучших ролей актрисы
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Тому Крузу — 60: роли, в которых вы его не узнаете
«Титаник» вернется в кинотеатры в честь своего 25-летия
Наталья Варлей принимает поздравления с 75-летием
Сандра Буллок пожаловалась на профессиональное выгорание
Домогаров, Учитель: молодые режиссеры из знаменитых кинодинастий
Дети выросли: как изменились актеры «Очень странных дел»
Прошли войну: советские актеры, воевавшие на фронте и на экране
«Киркоров» поздравит Киркорова с 55-летием в шоу «Маска»
Звезду шоу «Наша Russia» нашли в приюте для бездомных
Филипп Киркоров мечтает сыграть Короля Лира
Светлана Немоляева отметит 85-летие на сцене театра
Ургант поздравил себя с днем рождения, а свое шоу с 10-летием
Уиллис, Килмер, Доэрти: актеры, чью карьеру разрушила болезнь
55 лет Дмитрию Нагиеву: 5 ролей, которых от него не ожидали
50 лет «Крестному отцу»: культовые цитаты из фильма
Мария Аронова отмечает 50-летие
Народная артистка России Татьяна Васильева отмечает 75-летие
Бывший менеджер Тома Круза пожаловалась на его ужасный характер
Вера Алентова отмечает 80-летний юбилей
Накануне 80-летия Алентова представила книгу о своей жизни
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Асмус и другие звезды поздравили Александра Петрова с 33-летием
Джим Керри накануне 60-летия написал стихи о смерти
Хабенский отметит 50-летний юбилей на сцене МХТ
Джареду Лето — 50: восемь радикальных перевоплощений актера
20 лет «Властелину колец»: что стало со звездами фильма
Евгений Миронов отмечает 55-летие на репетициях в театре
Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»
Виктор Сухоруков отмечает 70-летие
Вот так Шаламе! Что надо знать об актере, влюбившем в себя всех
85-летний Леонид Куравлев принимает поздравления с юбилеем
15 лет спустя: какими стали звезды сериала «Кадетство»
На 20, 50 и 100 лет: актеры, сильно «состарившиеся» для роли
Владимир Вдовиченков отмечает 50-летний юбилей
Дженнифер Энистон отказалась общаться с антипрививочниками
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Алена Яковлева отмечает 60-летие
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
Все без ума от Паучка! Тому Холланду — 25: за что мы его любим
Новые трейлеры
Мира
Трейлер №2
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Тизер-трейлер (англ.)
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер (англ.)
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Дублированный трейлер
Кокаиновый медведь
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Тизер (англ.)
Эмили в Париже
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь