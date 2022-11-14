Безруков и Цискаридзе вошли в жюри шоу талантов на «России 1»

На телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», в котором выступают начинающие артисты самых разных жанров.
В состав жюри вошли Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Марина Неелова, Денис Мацуев и Евгений Миронов. Ведущей по-прежнему выступает Дарья Златопольская.
Первым гостем шоу стал популярный певец Jony, который уже не впервые выходит на сцену конкурса. Исполнитель поддержал одного из участников, жонглера из Новокузнецка Вячеслава Остудина, во время выступления, которое произвело глубокое впечатление не только на зрителей, но и на судей. Николай Цискаридзе отметил: «Я не перестаю удивляться свершениям детей в цирковой области! Цирк – это судьба, и я желаю Славе очень красивой судьбы!»
«Синяя птица» выходит с 2015 года. Участники конкурса — талантливые дети в возрасте от 5 до 15 лет: музыканты, танцоры, певцы, гимнасты и акробаты со всей России. Отобранные на кастинге участники распределяются по четырем командам, каждой из которых руководит известный артист, имеющий педагогический опыт. Победителем шоу становится самый стойкий и одаренный участник.