Наверх
14 ноября 2022, новость

Безруков и Цискаридзе вошли в жюри шоу талантов на «России 1»

Артисты будут оценивать выступления одаренных детей на конкурсе «Синяя птица»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

На телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», в котором выступают начинающие артисты самых разных жанров.

В состав жюри вошли Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Марина Неелова, Денис Мацуев и Евгений Миронов. Ведущей по-прежнему выступает Дарья Златопольская.

Первым гостем шоу стал популярный певец Jony, который уже не впервые выходит на сцену конкурса. Исполнитель поддержал одного из участников, жонглера из Новокузнецка Вячеслава Остудина, во время выступления, которое произвело глубокое впечатление не только на зрителей, но и на судей. Николай Цискаридзе отметил: «Я не перестаю удивляться свершениям детей в цирковой области! Цирк – это судьба, и я желаю Славе очень красивой судьбы!»

«Синяя птица» выходит с 2015 года. Участники конкурса — талантливые дети в возрасте от 5 до 15 лет: музыканты, танцоры, певцы, гимнасты и акробаты со всей России. Отобранные на кастинге участники распределяются по четырем командам, каждой из которых руководит известный артист, имеющий педагогический опыт. Победителем шоу становится самый стойкий и одаренный участник.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Евгений Миронов
Сергей Безруков
Безруков снимается в новом историческом сериале
Синяя птица
Марина Неелова
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Николай Цискаридзе
Безруков рассказал о счастливом знаке на съемках сериала «Есенин»
Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ
Безруков призвал не снимать продолжение «Бригады»
Цискаридзе написал Галкину после съемок в «Сегодня вечером»
Безруков выразил опасения о замене актеров голограммами
Стало известно, кто заменил покинувшего Россию Галкина в шоу
Безруков посетил Белоруссию со спектаклем
Дочки Галустяна, Безруков с женой, Снаткина на премьере «Пап»
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Цискаридзе предпочел бы вести, а не судить «Танцы со звездами»
Безруков и Гусева поздравили поклонников с 20-летием «Бригады»
Заразившегося коронавирусом Безрукова выписали из больницы
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера»
Безруков играет американского шпиона: первые фото в образе
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок
Пегова и Безруков выступили на «Байконуре»
Внук Пугачевой получил главную роль в спектакле театра Безрукова
«Курей завели»: Безруков рассказал о жизни без работы в пандемию
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»
Шпица, Гусева, бойфренд Бузовой выступили в «Танцах со звездами»
Жанна Бадоева снимается в новом шоу талантов: первые фото
Зудина с детьми и Миронов на открытии памятника Табакову
Безруков отказался играть насильников и маньяков
Дима Билан вошел в жюри шоу талантов на «России 1»
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида
«Это уже отвратительно»: Безруков — о продолжении «Бригады»
Безруков поделился в сети редкими фото со съемок «Бригады»
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»
Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами»
Боярская, Безруков и интимные сцены: вышел трейлер «Оптимистов»
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото
Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала
Новые трейлеры
Мира
Трейлер №2
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Тизер-трейлер (англ.)
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Трейлер (англ.)
Стражи Галактики. Часть 3
Трейлер (англ.)
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Дублированный трейлер
Кокаиновый медведь
Трейлер (англ.)
Мозгоправство
Тизер (англ.)
Эмили в Париже
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь