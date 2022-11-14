Безруков и Цискаридзе вошли в жюри шоу талантов на «России 1»

Первым гостем шоу стал популярный певец Jony, который уже не впервые выходит на сцену конкурса. Исполнитель поддержал одного из участников, жонглера из Новокузнецка Вячеслава Остудина, во время выступления, которое произвело глубокое впечатление не только на зрителей, но и на судей. Николай Цискаридзе отметил: «Я не перестаю удивляться свершениям детей в цирковой области! Цирк – это судьба, и я желаю Славе очень красивой судьбы!»