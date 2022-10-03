Disney закрыла свои соцсети и сайты в России

Компания Disney удалила российский сайт, а также канал на YouTube и аккаунты в соцсетях для пользователей РФ. Об этом сообщает GameMag.
При попытке перехода на ру-сайт студии пользователи попадают на американский сайт. Также канал «Star Wars Россия» больше недоступен на YouTube. Теперь российским пользователям доступны только архивные прямые трансляции компании.
Напомним, в начале марта из-за ситуации вокруг Украины зарубежные студии стали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.