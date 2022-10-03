Disney закрыла свои соцсети и сайты в России

Компания Disney удалила российский сайт, а также канал на YouTube и аккаунты в соцсетях для пользователей РФ. Об этом сообщает GameMag.

При попытке перехода на ру-сайт студии пользователи попадают на американский сайт. Также канал «Star Wars Россия» больше недоступен на YouTube. Теперь российским пользователям доступны только архивные прямые трансляции компании.