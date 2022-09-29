Наверх
29 сентября 2022, новость

НТВ покажет выпуск шоу Кудрявцевой с Борисом Моисеевым

Передача будет посвящена памяти артиста, скончавшегося в возрасте 68 лет
Борис Моисеев в шоу «Секрет на миллион»

Телеканал НТВ анонсировал выпуск программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», посвященный памяти Бориса Моисеева, скончавшегося 27 сентября в возрасте 68 лет.

В выпуске будет показано интервью с артистом, которое он дал ведущей в сентябре 2016 года. В разговоре он поделился своими соображениями насчет наследства и откровенно рассказал, на какие роскошные квартиры и дорогие машины заработал своим творчеством.

В студии «Секрета на миллион» Борис Моисеев не побоялся быть предельно откровенным. Он открыто говорил о самых непростых вещах, потому что и на сцене, и в жизни всегда придерживался простого правила: в любой ситуации быть собой.

В релизе телеканала уточняется, что артист практически не появлялся на телевидении из-за проблем со здоровьем, однако тогда сделал исключение для программы «Секрет на миллион».

Выпуск программы с Борисом Моисеевым выйдет в эфир 1 октября в 13.00.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Секрет на миллион
Валерия Кудрявцева
Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом
Борис Моисеев
Памяти Сергея Пускепалиса: роли, за которые его полюбили
Любимова назвала Пускепалиса человеком исключительной порядочности
Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
С режиссером советских фильмов о Холмсе Масленниковым простятся на «Ленфильме»
На 92-м году жизни скончался режиссер Жан-Люк Годар
Иосиф Пригожин стал новым соведущим Леры Кудрявцевой
Производство шестого сезона «Короны» приостановят из-за смерти Елизаветы II
Медвежонок Паддингтон поблагодарил королеву Елизавету II за все
По-королевски: актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе
Скончался режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жэкин
Названа возможная причина смерти актера из «Интернов» Пинскера
Скончался режиссер «Трои» Вольфганг Петерсен
Умер победитель шоу «Голос 60+» Михаил Серебряков
Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»
Умер актер сериала «Закон и порядок» Пол Сорвино
В США умерла актриса популярных сериалов
Раскрыты имена жюри нового шоу от авторов «Маски»
Умер звезда фильма «Крестный отец» Джеймс Каан
Киркоров, Валерия, Билан появятся в новом шоу: первые кадры
Умерла 81-летняя актриса фильма «Щит и меч»
Звезда фильма «Игрушка» Мишель Буке умер на 97-м году жизни
Умерла 95-летняя актриса из «Анатомии страсти»
В Петербурге простились с Александрой Яковлевой
Умер режиссер Виталий Мельников
Умерла заслуженная артистка России Наталья Назарова
Умер актер Евгений Сытый
Мамы Бузовой и Лазарева пришли в шоу «Секрет на миллион»
Умер оскароносный американский актер Уильям Херт
Умер озвучивший Джека Воробья актер Сергей Дьячков
Бабкина и Воробьев снимаются в новом шоу талантов: первые фото
В Москве простились с актером Борисом Невзоровым
Умер 75-летний режиссер «Охотников за привидениями»
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла легенда итальянского кино — актриса Моника Витти
Умер актер сериала «Рабыня Изаура»
Путин высказался о смерти Виктора Мережко
Никита Михалков назвал отличительную черту Куравлева
Друг Куравлева рассказал о последних годах жизни артиста
37-летний Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах
Опубликовано последнее фото не дождавшейся 100-летия Бетти Уайт
Умерла 64-летняя звезда сериала «Клон» Франсуаза Фортон
Борисов и Малахов высказались о смерти телеведущего Зеленского
Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере
Умер «голос Дамблдора»
Умер режиссер «Мосгаза» и «Диверсанта»
Умер 98-летний создатель «Трансформеров»
Создатель чистого кино: памяти Сергея Соловьева
Алсу, Шпица, Гришаева: как снимали новогодний «Квартирник»
Проклова, Ахеджакова и другие вспоминают Нину Ургант
Новые трейлеры
Опасные связи
Трейлер (англ.)
Лавстори
Трейлер №2
Хэллоуин заканчивается
Трейлер №2 (англ.)
Одни из нас
Тизер (англ.)
Наблюдатель
Трейлер (англ.)
Союз Спасения. Время гнева
Трейлер
Эмили в Париже
Тизер (3 сезон, англ.)
Тень и кость
Тизер (2 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь