НТВ покажет выпуск шоу Кудрявцевой с Борисом Моисеевым

Борис Моисеев в шоу «Секрет на миллион»

В выпуске будет показано интервью с артистом, которое он дал ведущей в сентябре 2016 года. В разговоре он поделился своими соображениями насчет наследства и откровенно рассказал, на какие роскошные квартиры и дорогие машины заработал своим творчеством.

В студии «Секрета на миллион» Борис Моисеев не побоялся быть предельно откровенным. Он открыто говорил о самых непростых вещах, потому что и на сцене, и в жизни всегда придерживался простого правила: в любой ситуации быть собой.

В релизе телеканала уточняется, что артист практически не появлялся на телевидении из-за проблем со здоровьем, однако тогда сделал исключение для программы «Секрет на миллион».