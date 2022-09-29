Немецкий журнал назвал Серебренникова «Режиссером года»

Кирилл Серебренников | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Кирилл Серебренников удостоился награды «Режиссера года» по версии немецкого журнала Opernwelt. Об этом сообщает Mannschaft.

Серебренников был высоко оценен критиками за два спектакля — постановку оперы Дмитрия Шостаковича «Нос», показанную в Мюнхене, и «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера в Амстердаме.

«Оперным театром года» была названа Франкфуртская опера. «Спектаклем года» стала «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, поставленная Кристофом Лоем. Звание «Дирижер года» присвоили австрийскому дирижеру российского происхождения Кириллу Петренко.