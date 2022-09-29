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29 сентября 2022, новость

Немецкий журнал назвал Серебренникова «Режиссером года»

Критики высоко оценили сразу два спектакля покинувшего Россию постановщика
Кирилл Серебренников | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Кирилл Серебренников удостоился награды «Режиссера года» по версии немецкого журнала Opernwelt. Об этом сообщает Mannschaft.

Серебренников был высоко оценен критиками за два спектакля — постановку оперы Дмитрия Шостаковича «Нос», показанную в Мюнхене, и «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера в Амстердаме.

«Оперным театром года» была названа Франкфуртская опера. «Спектаклем года» стала «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, поставленная Кристофом Лоем. Звание «Дирижер года» присвоили австрийскому дирижеру российского происхождения Кириллу Петренко.

Ранее на 75-м Каннским кинофестивале Кирилл Серебренников представил свою картину «Жена Чайковского», участвовавшую в основном конкурсе смотра. Вопреки ожиданиям многих кинокритиков, лента одного из трех российских режиссеров, допущенных к участию в этом году, осталась без наград.

Напомним, Серебренников покинул Россию в конце марта, сразу после снятия судимости и отмены условного срока по делу Седьмой студии.

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