Немецкий журнал назвал Серебренникова «Режиссером года»

Режиссер Кирилл Серебренников удостоился награды «Режиссера года» по версии немецкого журнала Opernwelt. Об этом сообщает Mannschaft.
Серебренников был высоко оценен критиками за два спектакля — постановку оперы Дмитрия Шостаковича «Нос», показанную в Мюнхене, и «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера в Амстердаме.
«Оперным театром года» была названа Франкфуртская опера. «Спектаклем года» стала «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, поставленная Кристофом Лоем. Звание «Дирижер года» присвоили австрийскому дирижеру российского происхождения Кириллу Петренко.
Ранее на 75-м Каннским кинофестивале Кирилл Серебренников представил свою картину «Жена Чайковского», участвовавшую в основном конкурсе смотра. Вопреки ожиданиям многих кинокритиков, лента одного из трех российских режиссеров, допущенных к участию в этом году, осталась без наград.
Напомним, Серебренников покинул Россию в конце марта, сразу после снятия судимости и отмены условного срока по делу Седьмой студии.