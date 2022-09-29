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29 сентября 2022, новость

Светлаков и Клава Кока вошли в состав жюри нового телешоу

Звезды будут оценивать танцевальные выступления коллег, скрывающихся за масками
Клава Кока

На канале СТС готовится к премьере новое развлекательное шоу «Маска. Танцы» — первая российская версия успешного формата The Masked Dancer, спин-оффа знаменитого The Masked Singer, адаптация которого с 2020 года выходит на НТВ.

В новом проекте выступят четырнадцать звезд, а пять членов жюри с помощью подсказок попытаются угадать, кто скрывается за маской. По правилам, все участники разделены на группы. После выступления героев зрители выбирают номинантов на выбывание. В финале выпуска одну звезду спасают они, а вторую — жюри. Оставшийся участник раскрывает свою личность и покидает проект.

В состав жюри вошли Сергей Светлаков, Егор Дружинин (они уже встречались за судейским столом в шоу «Танцы»), Клава Кока и Тимур Родригез. Имя пятого члена жюри пока держится в секрете.

Сергей Светлаков

За производство проекта «Маска. Танцы» отвечает компания «ВайТ Медиа», ранее снявшая для СТС адаптации таких международных форматов, как «Взвешенные и счастливые люди», «МастерШеф» и «МастерШеф. Дети».

Премьера шоу «Маска. Танцы» состоится 9 октября в 17.00.

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