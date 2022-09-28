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28 сентября 2022, новость

Не имеющие брони и отсрочки артисты могут быть мобилизованы

Ранее Федор Шаляпин и Тимати выразили готовность участвовать в специальной военной операции
Тимати

Не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья деятели культуры, артисты балета, актеры, певцы могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф».

На портале разъясняют, что если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы.

Ранее певец Прохор Шаляпин в разговоре с Telegram-каналом «Звездная пыль» признался, что готов пойти на фронт. «Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию», — уточнил Шаляпин.

До этого рэпер Тимати заявил, что готов участвовать в спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. 

Частичная мобилизация в РФ в 2022 году
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