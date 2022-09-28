Том Хэнкс заявил, что снялся всего в четырех хороших фильмах

Том Хэнкс | Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Хэнкс заявил, что за свою кинокарьеру снялся всего в четырех фильмах, которые ему по-настоящему нравятся. В этом он признался, рассказывая о своем дебютном романе «Работая над очередным киношедевром» изданию People.

66-летний артист указал на то, что никто не знает, как делаются фильмы. «Я снялся в массе фильмов (и четыре из них по-настоящему хороши, думаю) и все еще удивляюсь тому, как собираются фильмы. Как проблеск идеи превращается в сияние экрана, весь процесс — это чудо», — рассказал он.

Том Хэнкс не уточнил, какие именно фильмы имеет в виду.