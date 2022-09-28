Том Хэнкс заявил, что снялся всего в четырех хороших фильмах

Актер Том Хэнкс заявил, что за свою кинокарьеру снялся всего в четырех фильмах, которые ему по-настоящему нравятся. В этом он признался, рассказывая о своем дебютном романе «Работая над очередным киношедевром» изданию People.
66-летний артист указал на то, что никто не знает, как делаются фильмы. «Я снялся в массе фильмов (и четыре из них по-настоящему хороши, думаю) и все еще удивляюсь тому, как собираются фильмы. Как проблеск идеи превращается в сияние экрана, весь процесс — это чудо», — рассказал он.
Том Хэнкс не уточнил, какие именно фильмы имеет в виду.
В 1990-х он дважды получал «Оскар» за лучшую мужскую роль — за фильмы «Форрест Гамп» и «Филадельфия». Также артист снимался в фильмах «Вам письмо», «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана», «Терминал» и других.
Ранее Том Хэнкс рассказал, что идея сиквела «Форреста Гампа» прожила 40 минут. «Разговор длился сорок минут. Сказали — да нет, ребята, бросьте», — вспоминал актер. Он также отметил, что никогда не подписывал контракты, согласно которым обязан был бы сниматься в сиквелах, и считает это разумным решением.