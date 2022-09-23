Шарлиз Терон рассказала, что тщательно отбирает роли в кино из-за детей

Актриса Шарлиз Терон дала большое интервью изданию Harper's Bazaar, в котором призналась, что в последнее время сосредоточилась на материнстве, и это повлияло на все, что она делает, в том числе, и на роли в кино, которые она выбирает.
Один из последних проектов, в которых снялась актриса, — фильм Пола Фига на Netflix «Школа Добра и Зла», основанный на популярной книжной серии Сомана Чайнани в жанре детского фэнтези. Актрисе досталась роль профессора Зла леди Лессо.
«Самым большим стимулом для меня было то, что это потенциально может понравиться моим детям», — сказала Терон.
В центре сюжета книжной серии — две подруги Софи и Агата. В их городок Гавальдон каждые четыре года приезжает таинственный незнакомец, чтобы выбрать двух подростков и забрать их в школу Добра и Зла, где готовят новых сказочных персонажей — героев и злодеев. Премьера фильма «Школа Добра и Зла» состоится в октябре.
Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей — сына Джексона и дочь Августу. По ее словам, дети не смогли ознакомиться с ее фильмографией, поскольку многие фильмы для них «не подходят».
Широкую известность Шарлиз Терон принесли роли в таких фильмах, как «Адвокат дьявола», «Монстр», «Сладкий ноябрь». В мае стало известно, что актриса сыграет колдунью Клеа в новом фильме серии «Доктор Стрэндж».