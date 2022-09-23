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23 сентября 2022, новость

Шарлиз Терон рассказала, что тщательно отбирает роли в кино из-за детей

Актриса рассказала, что материнство влияет на все, что она делает, в том числе и на выбор проектов
Шарлиз Терон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Шарлиз Терон дала большое интервью изданию Harper's Bazaar, в котором призналась, что в последнее время сосредоточилась на материнстве, и это повлияло на все, что она делает, в том числе, и на роли в кино, которые она выбирает. 

Один из последних проектов, в которых снялась актриса, — фильм Пола Фига на Netflix «Школа Добра и Зла», основанный на популярной книжной серии Сомана Чайнани в жанре детского фэнтези. Актрисе досталась роль профессора Зла леди Лессо.

«Самым большим стимулом для меня было то, что это потенциально может понравиться моим детям», — сказала Терон.

В центре сюжета книжной серии — две подруги Софи и Агата. В их городок Гавальдон каждые четыре года приезжает таинственный незнакомец, чтобы выбрать двух подростков и забрать их в школу Добра и Зла, где готовят новых сказочных персонажей — героев и злодеев. Премьера фильма «Школа Добра и Зла» состоится в октябре.

Шарлиз Терон воспитывает двоих приемных детей — сына Джексона и дочь Августу.  По ее словам, дети не смогли ознакомиться с ее фильмографией, поскольку многие фильмы для них «не подходят».

Широкую известность Шарлиз Терон принесли роли в таких фильмах, как «Адвокат дьявола», «Монстр», «Сладкий ноябрь». В мае стало известно, что актриса сыграет колдунью Клеа в новом фильме серии «Доктор Стрэндж».

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