Шарлиз Терон рассказала, что тщательно отбирает роли в кино из-за детей

Шарлиз Терон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Шарлиз Терон дала большое интервью изданию Harper's Bazaar, в котором призналась, что в последнее время сосредоточилась на материнстве, и это повлияло на все, что она делает, в том числе, и на роли в кино, которые она выбирает.

Один из последних проектов, в которых снялась актриса, — фильм Пола Фига на Netflix «Школа Добра и Зла», основанный на популярной книжной серии Сомана Чайнани в жанре детского фэнтези. Актрисе досталась роль профессора Зла леди Лессо.

«Самым большим стимулом для меня было то, что это потенциально может понравиться моим детям», — сказала Терон.

В центре сюжета книжной серии — две подруги Софи и Агата. В их городок Гавальдон каждые четыре года приезжает таинственный незнакомец, чтобы выбрать двух подростков и забрать их в школу Добра и Зла, где готовят новых сказочных персонажей — героев и злодеев. Премьера фильма «Школа Добра и Зла» состоится в октябре.