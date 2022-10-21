Вот уже двести лет каждые четыре года таинственный похититель является в городок Гавальдон, чтобы выбрать двух подростков и забрать их в школу Добра и Зла, в которой готовят новых сказочных персонажей — героев и злодеев. Всю свою жизнь Софи ждала этого момента, чтобы стать красивой и доброй принцессой из сказки и выйти замуж за прекрасного принца. В отличие от ее лучшей подруги Агаты — мрачной и нелюдимой девочки, которая совсем не хочет терять единственного близкого человека. Но когда девушек похищают, их судьбы оказываются перепутаны…