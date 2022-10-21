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Школа Добра и Зла

The School for Good and Evil

20222 ч. 27 мин.драмабоевикфэнтези
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Сюжет фильма:

Вот уже двести лет каждые четыре года таинственный похититель является в городок Гавальдон, чтобы выбрать двух подростков и забрать их в школу Добра и Зла, в которой готовят новых сказочных персонажей — героев и злодеев. Всю свою жизнь Софи ждала этого момента, чтобы стать красивой и доброй принцессой из сказки и выйти замуж за прекрасного принца. В отличие от ее лучшей подруги Агаты — мрачной и нелюдимой девочки, которая совсем не хочет терять единственного близкого человека. Но когда девушек похищают, их судьбы оказываются перепутаны…

Режиссер
Пол Фиг
В ролях
Шарлиз Терон, Мишель Йео, Лоренс Фишберн, Керри Вашингтон, Кит Янг, София Вайли, Эрл Кейв, Софиа Энн Карузо, Джэми Флэттерс, Бриони Скарлетт, Эмма Лау
Страна
США
Премьера
21 октября (Мир)
21 октября (Онлайн-премьера)
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Трейлеры2
Кадры2
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