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23 сентября 2022, новость

Брэд Питт назвал самых красивых мужчин-актеров

Артист ответил на вопрос интервьюера о самых привлекательных представителях профессии всех времен
Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

58-летний американский актер Брэд Питт назвал в интервью журналу Vogue имена самых красивых мужчин в мире. По мнению артиста, самым привлекательным мужчиной всех времен может считаться ныне покойный актер и режиссер Пол Ньюман.

«Если брать представителей актерской профессии... Поскольку это все-таки моя работа.... На ум приходит Пол Ньюман. Он так благородно старел... Говорят, он был необычайно теплым и честным человеком», — заявил Питт.

Отвечая на вопрос о самых красивых мужчинах, актер также вспомнил своего коллегу по фильмам «Одиннадцать друзей Оушена» и «После прочтения сжечь» 61-летнего Джорджа Клуни.

«[Самые красивые мужчины] из ныне живущих людей... Я назову Джорджа Клуни, черт бы его побрал. А почему бы и нет?» — заметил артист. «Обычно я подкалываю его, а он меня. Но в этот раз я сделаю все наоборот. Но только в этот раз. Джордж, это для тебя!» — пошутил актер.

Ранее сообщалось о том, что Питт и Клуни снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена».

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Paul Newman
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George Clooney
Брэд Питт
Brad Pitt
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