Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»

Как утверждает Кэмерон, зрители не смогут угадать, о чем пойдет речь в сиквеле, и пообещал удивить их сюжетом. «Я гарантирую вам, что вы не сможете предсказать [сюжет]. Больше всего люди ненавидят идти в кино, а после говорить: "О… Это было предсказуемо". Я бросаю вызов каждому, кто сможет предсказать развитие действий [в фильме]», — заявил режиссер.