Джеймс Кэмерон пообещал непредсказуемый сюжет в «Аватаре 2»

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон назвал концовку своего нового фильма «Аватар: Путь воды» непредсказуемой. Его слова передает портал IGN.
Как утверждает Кэмерон, зрители не смогут угадать, о чем пойдет речь в сиквеле, и пообещал удивить их сюжетом. «Я гарантирую вам, что вы не сможете предсказать [сюжет]. Больше всего люди ненавидят идти в кино, а после говорить: "О… Это было предсказуемо". Я бросаю вызов каждому, кто сможет предсказать развитие действий [в фильме]», — заявил режиссер.
Кэмерон также отметил, что, когда сюжет раскрывается слишком рано, магия кино теряется.
Над картиной «Аватар: Путь воды» режиссер работал с 2009 года. В фильме история о бывшем морпехе Джейке Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи, получит продолжение.
Ранее сообщалось, что 72-летняя Сигурни Уивер, в оригинальном фильме исполнившая роль ученой Грэйс Августин, в продолжении «Аватара» сыграла подростка, дочь главных героев.
Мировая премьера фильма «Аватар: Путь воды» запланирована на 14 декабря 2022 года.