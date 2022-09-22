Появился первый кадр с Дженнифер Лопез в свадебном платье на съемках

Дженнифер Лопез и Джош Дюамель в фильме «Моя пиратская свадьба»

Опубликованы первые кадры комедийного боевика «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопез в главной роли. На одном из них актриса запечатлена в свадебном платье.

По сюжету, Том и Дарси решают устроить свадьбу в необычном месте. Однако церемония прерывается нападением бандитов, а гости оказываются в заложниках. Спасая близких, жених и невеста заново переживают то самое чувство, которое когда-то свело их вместе.

Напомним, изначально Тома должен был сыграть Арми Хаммер, однако он лишился роли из-за обвинений в каннибализме.