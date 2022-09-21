Netflix выпустит посвященный пожару в Нотр-Даме сериал

Кадр из фильма «Нотр-Дам в огне» | Источник: Legion-Media.ru

Киностудия Netflix выпустит мини-сериал, который будет посвящен пожару в Соборе Парижской Богоматери, произошедшему в 2019 году. Об этом сообщает Collider.

Проект, снятый на французском языке, под названием «Нотр-Дам в огне» покажет происшествие глазами нескольких жителей Парижа. Среди них — начальник пожарной охраны, готовящийся в ближайшие дни уйти на пенсию, ведущая новостей, освещающая тушение пожара в Соборе, а также женщина, в один день пережившая разрушение здания и смерть прикованной к постели матери.

Мини-сериал станет доступен на платформе в октябре этого года. Режиссером проекта выступил Эрве Хадмар, главные роли исполнили французские актеры Кэролайн Пруст, Симон Абкарян, Сандор Фунтек и Корентен Фила.