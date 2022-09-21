Netflix выпустит посвященный пожару в Нотр-Даме сериал

Киностудия Netflix выпустит мини-сериал, который будет посвящен пожару в Соборе Парижской Богоматери, произошедшему в 2019 году. Об этом сообщает Collider.
Проект, снятый на французском языке, под названием «Нотр-Дам в огне» покажет происшествие глазами нескольких жителей Парижа. Среди них — начальник пожарной охраны, готовящийся в ближайшие дни уйти на пенсию, ведущая новостей, освещающая тушение пожара в Соборе, а также женщина, в один день пережившая разрушение здания и смерть прикованной к постели матери.
Мини-сериал станет доступен на платформе в октябре этого года. Режиссером проекта выступил Эрве Хадмар, главные роли исполнили французские актеры Кэролайн Пруст, Симон Абкарян, Сандор Фунтек и Корентен Фила.
Напомним, пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел в апреле 2019 года в ходе реставрационных работ и привел к серьезным разрушениям памятника архитектуры. Это событие потрясло общественность. В 2022 году вышла полнометражная драма «Нотр-Дам в огне».