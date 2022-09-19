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19 сентября 2022, новость

Сара Мишель Геллар порадовалась отмене съемок сериала по «Жестоким играм»

Актриса должна была вернуться к роли Кэтрин, которую сыграла в фильме 1999 года
Сара Мишель Геллар в фильме «Жестокие игры»

Актриса Сара Мишель Геллар в беседе с New York Times порадовалась отмене сериала по фильму «Жестокие игры».

Телеканал NBC в феврале 2016 года объявил о съемках ребута, однако через несколько месяцев от съемок было решено отказаться. Геллар должна была вернуться к роли Кэтрин, которую сыграла в фильме 1999 года. «Это было какое-то безумие. Ничего не имею против NBC, но "Жестокие игры" — это непрерывный поток. В первый же день я подумала, что ничего не получается. Это просто не сериал. А если это сериал, это не мои "Жестокие игры". Я была благодарна», — вспомнила актриса.

Предполагалось, что события в сериале будут происходить спустя 15 лет после описанных в фильме. Главным героем должен был стать 16-летний сын Себастьяна Вальмонта и Аннет Харгрув — Баш Кейси. 

Фильм «Жестокие игры» был снят по мотивам французского романа конца XVIII века «Опасные связи», написанного Шодерло де Лакло. Картина вышла на экраны 9 марта 1999 года и имела огромный кассовый успех, собрав в прокате более $75 млн при бюджете в $10,5 млн. Она стала отправной точкой в карьере молодых актеров, сыгравших главные роли, — Сары Мишель Геллар, Райана Филиппа и Риз Уизерспун.

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