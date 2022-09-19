Сара Мишель Геллар порадовалась отмене съемок сериала по «Жестоким играм»

Телеканал NBC в феврале 2016 года объявил о съемках ребута, однако через несколько месяцев от съемок было решено отказаться. Геллар должна была вернуться к роли Кэтрин, которую сыграла в фильме 1999 года. «Это было какое-то безумие. Ничего не имею против NBC, но "Жестокие игры" — это непрерывный поток. В первый же день я подумала, что ничего не получается. Это просто не сериал. А если это сериал, это не мои "Жестокие игры". Я была благодарна», — вспомнила актриса.