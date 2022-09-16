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16 сентября 2022, новость

Супермодель Белла Хадид дебютировала в качестве актрисы

Звезда исполнила роль подруги главного героя в сериале «Рами»
Белла Хадид в трейлере сериала «Рами»

Супермодель Белла Хадид появилась в трейлере третьего сезона сериала «Рами», который выйдет на Hulu 30 сентября. Это станет актерским дебютом для звезды.

В центре сюжета — история американца Рами египетского происхождения. Молодой человек разрывается между двумя культурами, с которыми связан. В сериале Хадид играет Лену — подругу главного героя. 

Сериал «Рами» выходит на Hulu с 2019 года. В 2020 исполнитель главной роли Рами Юссеф получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер сериала (комедия/мюзикл)».

О том, что младшая из сестер Хадид сыграет роль в проекте, стало известно в апреле. Сообщалось, что для модели близок сюжет сериала: ее отец палестинец.

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