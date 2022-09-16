Супермодель Белла Хадид дебютировала в качестве актрисы

Белла Хадид в трейлере сериала «Рами»

Супермодель Белла Хадид появилась в трейлере третьего сезона сериала «Рами», который выйдет на Hulu 30 сентября. Это станет актерским дебютом для звезды.

В центре сюжета — история американца Рами египетского происхождения. Молодой человек разрывается между двумя культурами, с которыми связан. В сериале Хадид играет Лену — подругу главного героя.

Сериал «Рами» выходит на Hulu с 2019 года. В 2020 исполнитель главной роли Рами Юссеф получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер сериала (комедия/мюзикл)».