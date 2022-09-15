Пегова, Исакова, Башаров снялись в новом сериале для «Первого»

Сюжет сериала охватывает период длиной в 20 лет — с 60-х по 80-е годы. Кирилл (Филимонов) и Надежда (Ребенок) растят двоих сыновей, жизнь идет своим чередом, пока в их деревню не приезжает новый парторг Вадим (Башаров). Кирилл страстно влюбляется в его жену Валентину (Виктория Исакова). Вадим намерен бороться за свою семью, однако и Кирилл настроен решительно. Однажды во время охоты Вадим погибает, все указывает на Кирилла, и он отправляется в тюрьму.