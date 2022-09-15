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15 сентября 2022, фоторепортажСъемки

Пегова, Исакова, Башаров снялись в новом сериале для «Первого»

Смотрите первые кадры многосерийной драмы «Я дождусь»
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14
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Фото: «Первый канал»

В новом сезоне на «Первом канале» состоится премьера многосерийной драмы от создателей «Угрюм-реки» — сериала «Я дождусь». В проекте задействованы именитые актеры: Алексей Филимонов (сыгравший Вертинского в телехите 2021 года), Виктория Исакова, Александра Ребенок, Марат Башаров, Дарья Урсуляк, Ирина Пегова и многие другие.

Сюжет сериала охватывает период длиной в 20 лет — с 60-х по 80-е годы. Кирилл (Филимонов) и Надежда (Ребенок) растят двоих сыновей, жизнь идет своим чередом, пока в их деревню не приезжает новый парторг Вадим (Башаров). Кирилл страстно влюбляется в его жену Валентину (Виктория Исакова). Вадим намерен бороться за свою семью, однако и Кирилл настроен решительно. Однажды во время охоты Вадим погибает, все указывает на Кирилла, и он отправляется в тюрьму.

Драматические события происходят на фоне переломных моментов в истории страны и постоянно ставят героев перед тяжелым нравственным выбором.

Режиссером сериала «Я дождусь» стал Юрий Мороз. Сценарий написал Николай Лырчиков («Отчим», «Уходящая натура»).

Премьера многосерийной драмы «Я дождусь» состоится на «Первом канале» в новом телесезоне, точная дата пока не называется.

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