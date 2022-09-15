Дочь Умы Турман высказалась о судьбе своей героини в финале «Очень странных дел»

«Я бы хотела умереть и получить свой героический момент. Я бы хотела умереть с честью, как и любой актер. Но мне нравится то, как [создатели шоу] братья Дафферы любят своих актеров. Причина, по которой они так замечательно пишут для меня и для всех остальных, состоит в том, что они влюбляются в своих актеров и персонажей и не хотят их убивать. По-моему, это их прекрасное качество, и я бы не хотела, чтобы было иначе», — отметила актриса.