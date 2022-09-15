Дочь Умы Турман высказалась о судьбе своей героини в финале «Очень странных дел»

Актриса и певица Майя Хоук, дочь актеров Умы Турман и Итана Хоука, призналась, что хотела бы увидеть смерть своей героини Робин в финальном, пятом сезоне научно-фантастического сериала Netflix «Очень странные дела». Об этом она рассказала в интервью изданию Rolling Stone.
«Я бы хотела умереть и получить свой героический момент. Я бы хотела умереть с честью, как и любой актер. Но мне нравится то, как [создатели шоу] братья Дафферы любят своих актеров. Причина, по которой они так замечательно пишут для меня и для всех остальных, состоит в том, что они влюбляются в своих актеров и персонажей и не хотят их убивать. По-моему, это их прекрасное качество, и я бы не хотела, чтобы было иначе», — отметила актриса.
Ранее звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун заявила, что основной состав сериала кажется неприкасаемым для Векны (главного антагониста), что делает шоу менее драматичным. Она подчеркнула, что сценаристам нужно начать убивать персонажей, приведя в качестве примера «Игру престолов».
В настоящий момент братья Даффер заняты написанием сценария заключительного сезона «Очень странных дел». Его съемки, предположительно, начнутся в 2023 году. Дата выхода последних серий шоу пока неизвестна.