Режиссер «Ералаша» рассказал о съемках фильма о покойном Грачевском

Борис Грачевский | Источник: Legion-Media.ru

Сценарист и режиссер «Ералаша», автор нескольких детских книг Артур Гройс в беседе с РИА «Новости» рассказал о съемках документального фильма о художественном руководителе и идейном вдохновителе проекта Борисе Грачевском.

Режиссерское кресло фильма о покойном Грачевском занял Евгений Юликов. «Буквально на днях я с ним общался, он сказал, что съемочный период закончился, и сейчас он приступает к монтажу», — поделился Гройс.

По словам режиссера, пока неизвестно, ждет ли картину кинотеатральный прокат. «Заказчик — Министерство культуры, поэтому надо спрашивать ведомство, что будет с этим фильмом. Но, вообще, по-хорошему, только когда зритель посмотрел твой фильм, тогда уже кино до конца снято», — сказал он.