Наверх
14 сентября 2022, новость

Режиссер «Ералаша» рассказал о съемках фильма о покойном Грачевском

По словам Артура Гройса, прокатная судьба фильма пока неизвестна
Борис Грачевский | Источник: Legion-Media.ru

Сценарист и режиссер «Ералаша», автор нескольких детских книг Артур Гройс в беседе с РИА «Новости» рассказал о съемках документального фильма о художественном руководителе и идейном вдохновителе проекта Борисе Грачевском.

Режиссерское кресло фильма о покойном Грачевском занял Евгений Юликов. «Буквально на днях я с ним общался, он сказал, что съемочный период закончился, и сейчас он приступает к монтажу», — поделился Гройс.

По словам режиссера, пока неизвестно, ждет ли картину кинотеатральный прокат. «Заказчик — Министерство культуры, поэтому надо спрашивать ведомство, что будет с этим фильмом. Но, вообще, по-хорошему, только когда зритель посмотрел твой фильм, тогда уже кино до конца снято», — сказал он.

Ранее директор киножурнала «Ералаш» Аркадий Григорян рассказал о судебных разбирательствах, которые проходят после смерти основателя проекта Бориса Грачевского.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Борис Грачевский
Ералаш
Вдова Грачевского подаст в суд на руководство «Ералаша»
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
На «Первом канале» показали последнее шоу с участием Грачевского
«"Ералаш" как студия закроется»: режиссер — о будущем сериала
Памяти Бориса Грачевского: яркие цитаты о детях, юморе и жизни
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви
Собчак, Ургант, Софья Эрнст: звезды на премьере «Союза спасения»
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Новые трейлеры
Друг семьи
Трейлер (англ.)
Школа Добра и Зла
Трейлер (англ.)
Вавилон
Трейлер (англ.)
Средневековье
Дублированный тизер-трейлер
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Фабельманы
Трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Мандалорец
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь